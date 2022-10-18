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Любимый домашний питомец может попасть на почтовую марку «Почты Литвы»

Автор RADIO•R
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«Почта Литвы» приглашает детей в возрасте от 3 до 16 лет принять участие в новом конкурсе и создать собственную почтовую марку на тему «Мой питомец». Это могут быть котенок, щенок, аквариумная рыбка, пони или другой домашний питомец.

Любимый домашний питомец может попасть на почтовую марку «Почты Литвы»

Любимый домашний питомец может попасть на почтовую марку «Почты Литвы»

Все, что для этого надо сделать, — это взять карандаш, фломастер, краску или другой инструмент для рисования и, использовав всю свою фантазию, увековечить любимое животное на листе бумаги.

Представленные на конкурс рисунки будут оцениваться Комиссией по выпуску почтовых марок. Поскольку процедура создания марки должна соответствовать некоторым специальным требованиям, рекомендуется ознакомиться с ними на странице post.lt/sites/default/files/filatelija.

Работы принимаются до 28 ноября по электронной почте [email protected]

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