Любителям мистики — приключения в темноте: создана карта ночных путешествий по Литве

В музей — с фонариком, на курган — с фонарем, на каноэ — через черную реку, а по неспящему городу — только в темноте. Вы будете удивлены, узнав, как много всего прячется в сумерках.

Национальное агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje и центры туристической информации собираются доказать, что волшебные путешествия по Литве возможны даже ночью. Ведь говорят, что когда гаснет дневной свет, все чувства обостряются. Так что готовьтесь открыть для себя Литву, путешествуя по залитой лунным светом дороге!

ДорОгой волков

Приручить ночь предлагают пропагандисты приключенческого туризма, организаторы ночного игрового ориентационного похода «По дороге волчьей луны» в Укмерге. Во время этого похода несколько групп соревнуются в поиске «сокровищ» в таинственных уголках природы: в лесу, на болоте, в небольших городках и на старых военных базах. А посиделки у потрескивающего костра с поеданием военной каши после преодоления своих страхов и тревог — тоже часть программы, которая подарит неожиданно приятные ощущения.

На двух колесах

Для тех, кто не может обойтись без адреналина и активных развлечений — ночные туры на фэтбайках в Висагинасе. Вызов сумасшедшей ночи — 15 километров на высокой скорости через горы, склоны, болота, леса и высокие берега озер, а также лужи, песок и грязь. Любители экстремальных ощущений, летящие по ночному маршруту, также смогут насладиться природой Висагинаса, вдыхая свежий воздух, наполненный ароматом сосен. После такого тура вы почувствуете себя счастливым и полным сил!

С фонарями — к Радвилам

Для любителей истории региональный парк Асвяя подготовил образовательную программу «Другие Радвилы в западном Дубингяйском городище». Сначала участники экскурсии изготовят светящиеся фонари в Центре посетителей, а с наступлением темноты отправятся в Дубингяйское городище. Говорят, что именно отсюда летели любовные письма Барборы Радвилайте к Жигимантасу Аугустасу. Здесь, познакомившись с экспозицией остатков дворца Радвилов и попивая у костра травяной чай, участники похода услышат еще много рассказов о жизни знати.

Невидимые экспонаты

В Каунасе искатели приключений могут принять участие в ночной экскурсии «Призраки Старого города Каунаса» или отведать ужин в темноте. Во временной столице — и неожиданные выставки. Под Каунасским собором — Инсталляция слепых, обойти которую можно только наощупь. Здесь все тонет в слепой темноте, поэтому «преодолеть полосу препятствий» или так называемый «лабиринт катакомб XXI века» можно, используя в основном осязание и воображение, угадывая, через какие объекты приходится пробираться. Главное — зарегистрироваться заранее, если вы хотите попасть на экспозицию.

А следующая музейная остановка – «Черная дыра» в холле Каунасской картинной галереи. Инсталляция японского художника Ай-О снаружи выглядит как белый куб, но стоит войти в него, как возникает странное ощущение, что путешествие в темноте не закончится никогда.

По черной реке

Когда город окутывает темнота, Клайпеда начинает рассказывать вечерние истории – и жуткие, и романтические. Узнать портовый город с другой перспективы можно, отправившись в путешествие по реке Дане с факелами на кедровых каноэ ручной работы. В течение 2 часов, пока вы будете грести веслами, гид познакомит вас со старыми набережными, оборонительными укреплениями Мемеля и, наконец, — со Старым городом и его прусской архитектурой.

Экскурсия для взрослых

В окутанном ночью Мариямполе — много тайн. Во время ночной экскурсии «Ушедшим не вернуться» участникам раскрываются пикантные и неслыханные факты о людях, живших в Мариямполе, а также малоизвестные исторические события. Вы также услышите и сувалкинскую сказку перед сном о ведьме, которая пожирает детей. Организаторы экскурсии обещают уникальные ощущения и эмоции, которые можно испытать, только погрузившись в темный туризм (angl. dark tourism).

В бункер

Во время холодной войны в вильнюсских подземельях было оборудовано более 300 укрытий-бункеров гражданской обороны. «Автоматика» — один из немногих сохранившихся примеров, открытых для посетителей. Экскурсии здесь проводятся в темноте, при свете прожекторов. Здесь можно примерить костюм химзащиты и противогаз, своими руками запустить вентиляционное оборудование и открыть герметичную дверь весом несколько сотен килограммов.

Между стенами монастыря

В октябре-марте в районе Кяльме Титувенский паломнический центр организует ночную познавательную экскурсию «Город и монастырь. Вечерние сумерки» по Титувенскому костелу и монастырю. В свете фонарей вы увидите не только арочную галерею с фресками, возраст которых насчитывает несколько сотен лет, и часовню, но и бывшие монашеские кельи.

Выбрать цвет моста

Выбрать освещение, чтобы скрасить темные осенние вечера, – это можно сделать на новом пешеходно-велосипедном мосту через улицу Žeimių в Йонаве. С помощью QR-кода можно выбрать свой самый любимый цвет и в режиме реального времени изменить освещение моста. Вечер может засиять желтым, зеленым, красным, синим или пурпурным цветом. Не упустите также возможность посетить Башню света в центре Йонавы – этот 11-метровый символ города каждый вечер подсвечивается вместе с уличными фонарями.

«Секреты»

История Шилуте — под ногами, на асфальте. Здесь покрыты стеклом и вмонтированы в тротуар уникальные комнаты, в которых воссоздана жизнь прошлого, происходившая в исторических домах Шилуте конца XIX — начала XX века. Как выглядел магазин велосипедов? Какая жизнь кипела на автобусной остановке или в кабинете врача? «Секреты» Шилуте еще эффектнее выглядят ночью, потому что они подсвечиваются изнутри.

На тематической карте «Ночных путешествий по Литве», созданной компанией Keliauk Lietuvoje, вы найдете более двадцати этих и других уникальных ночных впечатлений.

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