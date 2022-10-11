Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

Заместитель британского премьер-министра Тереза Коффи призвала другие страны оказывать поддержку Украине в той же мере, в какой это продолжает делать Британия.

В самое ближайшее время в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО. В рамках брюссельского саммита Пентагон намерен провести неформальную встречу представителей почти полусотни стран в так называемом формате Рамштайн. Через эту группу координируются поставки вооружения Украине.

В то же время, сообщается, что посольства иностранных государств не намерены покидать Киев из-за российских ракетных атак. Об этом заявил Вальдемарас Сарапинас. Глава дипломатии Литвы в Украине также рассказал, что большинство школ и учреждений в Киеве работают дистанционно. Введены некоторые ограничения на движение транспорта, снижено электроснабжение.



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