Помощь Украинцам

Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

Заместитель британского премьер-министра Тереза Коффи призвала другие страны оказывать поддержку Украине в той же мере, в какой это продолжает делать Британия.

Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

В самое ближайшее время в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО. В рамках брюссельского саммита Пентагон намерен провести неформальную встречу представителей почти полусотни стран в так называемом формате Рамштайн. Через эту группу координируются поставки вооружения Украине.

В то же время, сообщается, что посольства иностранных государств не намерены покидать Киев из-за российских ракетных атак. Об этом заявил Вальдемарас Сарапинас. Глава дипломатии Литвы в Украине также рассказал, что большинство школ и учреждений в Киеве работают дистанционно. Введены некоторые ограничения на движение транспорта, снижено электроснабжение.
Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Автор RADIO•R
Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Автор RADIO•R
Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Автор RADIO•R
Андрюс Тапинас готовит «Подарок Путину»: купит для украинцев беспилотники и ракеты

Андрюс Тапинас готовит «Подарок Путину»: купит для украинцев беспилотники и ракеты

Автор RADIO•R
Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 млн тонн зерновых

Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 млн тонн зерновых

Автор RADIO•R
Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами &#8212; в стадии разрешения

Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами — в стадии разрешения

Автор RADIO•R
Проводится конкурс на проекты по интеграции украинских детей в литовское общество

Проводится конкурс на проекты по интеграции украинских детей в литовское общество

Автор RADIO•R
Правительство выделило 660 тысяч евро на финансирование обучения украинских студентов

Правительство выделило 660 тысяч евро на финансирование обучения украинских студентов

Автор RADIO•R
В Вильнюсе можно присоединиться к тем, кто плетет маскировочные сети в помощь Украине

В Вильнюсе можно присоединиться к тем, кто плетет маскировочные сети в помощь Украине

Автор RADIO•R