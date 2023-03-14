Помощь Украинцам

Математики Вильнюсского университета приглашают праздновать День числа π и помогать Украине

Автор RADIO•R
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14 марта во всем мире отмечается День числа π – 3,14. В этот день факультет математики и информатики Вильнюсского университета со всей ответственностью заявляет, что математика может быть захватывающей, сложной, полезной и, главное… вкусной!

Математики Вильнюсского университета приглашают праздновать День числа π и помогать Украине

Математики Вильнюсского университета приглашают праздновать День числа π и помогать Украине

Здесь имеется в виду игра слов в английском языке, где число π созвучно слову pie — пирог.

Представители студенческого сообщества VU решили, что математический праздник может не только привлечь к изучению точных наук, но и помочь тем, кто сейчас больше всего нуждается в помощи. А это, прежде всего, — жители Украины.

Студенты и все желающие могут принести на факультет математики торт или пирог и продать его сегодня на Аллее пирогов факультета. Вся выручка от продаж пойдет в пользу организации Blue/Yellow, которая занимается сбором и доставкой помощи жителям Украины.

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