Места для проживания беженцев из Украины оборудуют в бывших школах

Десять бывших школ Литвы готовят места для проживания военных беженцев из Украины. По оценкам министерства социальной защиты и труда, там можно будет расселить до пяти тысяч украинцев.

Представители муниципалитетов говорят, что непросто найти пустующие здания, пригодные для жилья.

По словам вице-министра социальной защиты и труда Мартинаса Шюркуса, помимо уже подготовленных 5 тысяч мест еще около тысячи мест можно найти в общежитиях профессиональных школ, в муниципальных жилых фондах.

«Мы пытаемся пользоваться средствами из различных благотворительных фондов. От Еврокомиссии, других институций получили кровати, матрасы… Но все коммунальные расходы, связанные с проживанием, самоуправлениям будут компенсированы из средств министерства», — сказал вице-министр.

Прогнозируется, что с наступлением зимы в Литву могут прибыть новые военные беженцы, однако представители Департамента миграции говорят, что наплыва пока нет. За сутки из Украины приезжают до ста человек.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine