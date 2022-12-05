Помощь Украинцам

Места для проживания беженцев из Украины оборудуют в бывших школах

Автор RADIO•R
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Десять бывших школ Литвы готовят места для проживания военных беженцев из Украины. По оценкам министерства социальной защиты и труда, там можно будет расселить до пяти тысяч украинцев.

Места для проживания беженцев из Украины оборудуют в бывших школах

Места для проживания беженцев из Украины оборудуют в бывших школах

Представители муниципалитетов говорят, что непросто найти пустующие здания, пригодные для жилья.

По словам вице-министра социальной защиты и труда Мартинаса Шюркуса, помимо уже подготовленных 5 тысяч мест еще около тысячи мест можно найти в общежитиях профессиональных школ, в муниципальных жилых фондах.

«Мы пытаемся пользоваться средствами из различных благотворительных фондов. От Еврокомиссии, других институций получили кровати, матрасы… Но все коммунальные расходы, связанные с проживанием, самоуправлениям будут компенсированы из средств министерства», — сказал вице-министр.

Прогнозируется, что с наступлением зимы в Литву могут прибыть новые военные беженцы, однако представители Департамента миграции говорят, что наплыва пока нет. За сутки из Украины приезжают до ста человек.

Места для проживания беженцев из Украины оборудуют в бывших школах

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