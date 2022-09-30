Метко и талантливо!: Максим Галкин выступит в Литве

Всегда остроумно, метко и талантливо! Мастер пародии и юморист Максим Галкин возвращается в Литву с новой программой. В ноябре он выступит в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде и Шауляй.

Когда артист появляется на сцене, в зале мгновенно возникает атмосфера радости, хорошего настроения и праздника. Максим Галкин элегантно и мастерски управляет настроением зрителей, не отпуская их внимание ни на минуту. На концертах в Литве будут представлены новые и популярные пародии, юмористические миниатюры и музыкальные номера. Максим Галкин всегда попадает в точку: он подмечает самые яркие черты характера, особенности поведения, тонкости мимики и голоса пародируемого человека.

Новая программа Максима Галкина, в которой будет много шуток, песен и сюрпризов, состоится 10 ноября в Вильнюсе, 11 ноября в Шауляй, 12 ноября в Клайпеде, а 14 ноября в Каунасе.

10 ноября в Вильнюсе (Compensa). Билеты по ссылке.

11 ноября в Шяуляй (Šiaulių arena). Билеты по ссылке.

12 ноября в Клайпеде (Švyturio arena). Билеты по ссылке.

14 ноября в Каунасе (Žalgirio arena). Билеты по ссылке.