Международная организация миграции и AirBNB помогут украинцам с жильем

Вильнюсский офис международной организации миграции совместно с платформой для аренды частного жилья AirBNB поможет украинским гражданам найти временное жилье в литовской столице.

Украинские беженцы, ищущие постоянное жилье, могут проживать в одной квартире из базы данных AirBNB от 7 до 30 дней, в течение которых у них будет возможность подыскать приемлемое долгосрочное жилье. В таких условиях эта услуга будет предоставляться бесплатно.

Такую помощь в размещении украинских беженцев сейчас оказывают в семи странах — Польше, Молдове, Румынии, Словакии, Венгрии, Чехии и Литве.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine