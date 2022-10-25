Помощь Украинцам

Международная организация миграции и AirBNB помогут украинцам с жильем

Автор RADIO•R
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Вильнюсский офис международной организации миграции совместно с платформой для аренды частного жилья AirBNB поможет украинским гражданам найти временное жилье в литовской столице.

Международная организация миграции и AirBNB помогут украинцам с жильем

Международная организация миграции и AirBNB помогут украинцам с жильем

Украинские беженцы, ищущие постоянное жилье, могут проживать в одной квартире из базы данных AirBNB от 7 до 30 дней, в течение которых у них будет возможность подыскать приемлемое долгосрочное жилье. В таких условиях эта услуга будет предоставляться бесплатно.
Такую помощь в размещении украинских беженцев сейчас оказывают в семи странах — Польше, Молдове, Румынии, Словакии, Венгрии, Чехии и Литве.

Международная организация миграции и AirBNB помогут украинцам с жильем

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