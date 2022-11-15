Помощь Украинцам

Международной школе Украины переданы помещения Вильнюсского колледжа

Автор RADIO•R
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Украинской международной школе сроком на три года переданы помещения Вильнюсского колледжа. Школа не будет платить за аренду помещения, но будет обязана оплачивать его содержание.

Международной школе Украины переданы помещения Вильнюсского колледжа

Напоминаем, что Министерство образования Литвы дало разрешение Украинской международной школе, действующей в Вильнюсе, работать по образовательной программе своей страны. Клайпедский филиал международной школы пока такого разрешения не получил.

Это разрешение позволит школе получать средства на ученическую корзину, которые она до сих пор не получала. Однако все остальные хозяйственные расходы учреждение должно будет покрывать самостоятельно, так как в Украине это не государственная школа, а частная.

В Клайпедском филиале школы еще оформляются недостающие документы, процедуры получения гигиенического паспорта согласовываются с Национальным центром общественного здоровья.

Международной школе Украины переданы помещения Вильнюсского колледжа

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