Миндаугас Синкявичюс: к наплыву украинских беженцев надо готовиться, но для этого нужны инвестиции

К наплыву беженцев из Украины нужно готовиться. Однако помещений в муниципалитетах не хватает, а остальные заброшены, не отапливаются и нуждаются в ремонте. Об этом говорит президент Ассоциации муниципалитетов Литвы Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, объявленная в Россиии мобилизация и активизация боевых действий в Украине могут подтолкнуть жителей Украины к поиску более безопасных мест для жизни.

Однако в большинстве муниципалитетов хоть и есть неиспользуемые помещения, но они не подходят для размещения беженцев. По словам Синкявичюса, ситуация, когда «есть стены и крыша, на голову не капает» — неприемлема для современного человека. Здесь нужны существенные инвестиции.

При этом мэры районных самоуправлений хотели бы знать, точно ли нужно направлять средства на ремонт и обслуживание помещений, так как до сих пор не ясно — приедут беженцы или нет. На прошлой неделе министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что с приближением холодного сезона потребность в жилье для беженцев из Украины может возрасти. Однако конкретных прогнозов никто не дает.



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