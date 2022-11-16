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Министерство обороны: Литва проведет обучение 1 тысячи украинских военных

Автор RADIO•R
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Министры обороны Европейского Союза договорились начать военную обучающую миссию поддержки Украины, сообщило Министерство обороны Литвы.

Министерство обороны: Литва проведет обучение 1 тысячи украинских военных

Министерство обороны: Литва проведет обучение 1 тысячи украинских военных

Целью миссии будет реагирование на текущие потребности Украины и обучение 15 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Вся деятельность миссии военной поддержки будет проходить на территории стран ЕС.

Вместе со своими партнерами Литва проведет базовый военный курс, подготовку младших командиров, курс химической и радиационной защиты, курсы фельдшеров и артиллеристов, военной полиции и сил специального назначения.

По словам министра обороны Литвы, у нас в стране будет обучаться 1 тысяча украинских военных.

Министерство обороны: Литва проведет обучение 1 тысячи украинских военных

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