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Министерству образования Литвы выделяется более 38 млн евро на обучение украинцев

Автор RADIO•R
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Кабинет министров выделил Министерству образования, науки и спорта более 38 млн евро на нужды образования и обучения военных беженцев из Украины.

Министерству образования Литвы выделяется более 38 млн евро на обучение украинцев

Министерству образования Литвы выделяется более 38 млн евро на обучение украинцев

Эта сумма выделяется на текущий учебный год. При этом министерство запрашивало на данные цели почти вдвое больше средств.

Из выделенной суммы самая большая часть – около 34 млн евро — предназначается для финансирования обучения украинских детей в детских садах и школах, а также для проезда в школу.

Сумма рассчитывается с учетом количества детей из Украины в ученическом реестре на 1 сентября прошлого года. Их было зарегистрировано более 13 тысяч.

Министерство образования также просило выделить средства на обучение детей из Украины литовскому языку во время каникул, организацию летних лагерей и т.д., но в постановлении Кабмина деньги на эти нужды не были предусмотрены.

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