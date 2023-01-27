Министерству образования Литвы выделяется более 38 млн евро на обучение украинцев

Кабинет министров выделил Министерству образования, науки и спорта более 38 млн евро на нужды образования и обучения военных беженцев из Украины.

Эта сумма выделяется на текущий учебный год. При этом министерство запрашивало на данные цели почти вдвое больше средств.

Из выделенной суммы самая большая часть – около 34 млн евро — предназначается для финансирования обучения украинских детей в детских садах и школах, а также для проезда в школу.

Сумма рассчитывается с учетом количества детей из Украины в ученическом реестре на 1 сентября прошлого года. Их было зарегистрировано более 13 тысяч.

Министерство образования также просило выделить средства на обучение детей из Украины литовскому языку во время каникул, организацию летних лагерей и т.д., но в постановлении Кабмина деньги на эти нужды не были предусмотрены.

Источник