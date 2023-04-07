Министр культуры считает нужным пересмотреть решение о проверках украинцев на знание литовского языка

Министр культуры призвал руководителя госинспекции по языку пересмотреть решение о проверках украинцев на знание литовского языка.

Симонас Кайрис на встрече с Аудрюсом Валоткой отметил, что руководимое им ведомство должно ориентироваться не только на бюрократические установки, но и на военное положение и человеческую помощь военным беженцам.

Как сообщалось, инспекция по языку сообщила, что с марта следующего года намерена начать проверять, как работающие в стране военные беженцы из Украины знают литовский язык.

Это решение подвергли критике и ряд других политиков, в том числе главы Сейма и Правительства.

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