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Министр образования: «Интеграция украинских детей проходит успешно»

Автор RADIO•R
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«Интеграция украинских детей проходит успешно», — считает министр образования Юргита Шюгждинене. В настоящее время в литовских школах и детских садах обучается около 12 тысяч украинских детей. Из них около 65% посещают школы с литовским языком обучения и около 15% учатся по украинской образовательной программе.

Министр образования: «Интеграция украинских детей проходит успешно»

Юргита Шюгждинене. Žygimantas Gedvila / BNS nuotr.

«… Для нас очень важно, чтобы дети, обучающиеся в наших школах, продолжали изучать украинский язык и историю. Однако одновременно очень важно, чтобы они хорошо чувствовали в нашей стране, то есть учили еще и литовский язык. Это позволит им участвовать в неформальном образовании, активно участвовать в общественной жизни», – отметила министр.

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