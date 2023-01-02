Iнформація для українців в Литві

Міністр освіти : «Інтеграція українських дітей проходить успішно»

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

«Інтеграція українських дітей проходить успішно», — вважає міністр освіти Юрґіта Шюгждінене. Нині в литовських школах і дитячих садках навчається близько 12 тис. українських дітей. З них близько 65% відвідують школи з литовською мовою навчання і близько 15% вчаться за українською освітньою програмою.

Міністр освіти : «Інтеграція українських дітей проходить успішно»

Юрґіта Шюгждінене. Žygimantas Gedvila / BNS nuotr.

«… Для нас дуже важливо, щоб діти які навчаються в наших школах, продовжували вивчати українську мову й історію. Проте одночасно дуже важливо, щоб вони добре почували в нашій країні, тобто учили ще й литовську мову. Це дозволить їм брати участь в неформальній освіті, активно брати участь в громадському житті», — відзначила міністр.

Міністр освіти : «Інтеграція українських дітей проходить успішно»

Tags:

Похожее

У Литві почали робити мобільні ліжка для українських солдатів

У Литві почали робити мобільні ліжка для українських солдатів

Автор RADIO•R
Яку допомогу надають Україні неурядові організації

Яку допомогу надають Україні неурядові організації

Автор RADIO•R
Парламент Литви запросив Володимира Зеленского на вручення Премії Свободи

Парламент Литви запросив Володимира Зеленского на вручення Премії Свободи

Автор RADIO•R
Литовські військові механіки навчають українських колег ремонтувати німецькі гаубиці

Литовські військові механіки навчають українських колег ремонтувати німецькі гаубиці

Автор RADIO•R
Україна названа країною року за версією престижного журналу Economist

Україна названа країною року за версією престижного журналу Economist

Автор RADIO•R
Корабель-музей M52 Sūduvis, відкритий влітку в центрі Клайпеди, прикрашають інсталяцією художниці з України

Корабель-музей M52 Sūduvis, відкритий влітку в центрі Клайпеди, прикрашають інсталяцією художниці з України

Автор RADIO•R
Україна отримає ще 10 тис. терміналів для супутникового інтернету Starlink

Україна отримає ще 10 тис. терміналів для супутникового інтернету Starlink

Автор RADIO•R
Литовський Червоний Хрест спільно з самоуправліннями запускають акцію з постачання в Україну електрогенераторів і спальних мішків

Литовський Червоний Хрест спільно з самоуправліннями запускають акцію з постачання в Україну електрогенераторів і спальних мішків

Автор RADIO•R
З січня наступного року українські біженці в Литві зможуть отримувати тільки електронний тимчасовий вид на проживання

З січня наступного року українські біженці в Литві зможуть отримувати тільки електронний тимчасовий вид на проживання

Автор RADIO•R