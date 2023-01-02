Міністр освіти : «Інтеграція українських дітей проходить успішно»

«… Для нас дуже важливо, щоб діти які навчаються в наших школах, продовжували вивчати українську мову й історію. Проте одночасно дуже важливо, щоб вони добре почували в нашій країні, тобто учили ще й литовську мову. Це дозволить їм брати участь в неформальній освіті, активно брати участь в громадському житті», — відзначила міністр.