Минобороны Литвы: в 2023 году военная помощь Украине будет продолжена

Министерство обороны Литвы обещает продолжить последовательно оказывать помощь Украине в 2023 году. Для этого определено шесть основных направлений.

Важнейшей частью военной помощи Украине в этом году будут средства на закупку тяжелого вооружения, включая и перевод средств в международный фонд помощи Украине.

Военная помощь будет охватывать передачу и ремонт вооружений и военного оборудования, военную подготовку и образование. А также реабилитацию военных, экспертную помощь в области оборонных реформ, помощь в усилении кибербезопасности.

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