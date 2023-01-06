Помощь Украинцам

Минобороны Литвы: в 2023 году военная помощь Украине будет продолжена

Автор RADIO•R
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Министерство обороны Литвы обещает продолжить последовательно оказывать помощь Украине в 2023 году. Для этого определено шесть основных направлений.

Минобороны Литвы: в 2023 году военная помощь Украине будет продолжена

Минобороны Литвы: в 2023 году военная помощь Украине будет продолжена

Важнейшей частью военной помощи Украине в этом году будут средства на закупку тяжелого вооружения, включая и перевод средств в международный фонд помощи Украине.

Военная помощь будет охватывать передачу и ремонт вооружений и военного оборудования, военную подготовку и образование. А также реабилитацию военных, экспертную помощь в области оборонных реформ, помощь в усилении кибербезопасности.

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