Минобразования Литвы готовится к приему детей из Украины

Приближается начало учебного года, поэтому Министерство науки, образования и спорта Литвы готовится к приему детей из Украины и вовлечению в процесс украинских педагогов.

По данным министерства, за лето в Литву приехало еще около 1000 детей из Украины. Не исключено также, что в холодное время года число прибывающих снова вырастет.

Планируется, что 25% детей пойдет в русские, 70% — в литовские школы, а оставшиеся — в школы с другими языками обучения.

Кроме того, министерство готово финансировать до 100% стоимости обучения для 700 студентов из Украины.

Министерство отмечает также, что некоторые школы уже получили разрешение на открытие украинских классов. В такие школы смогут устроиться на работу учителя из Украины.



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