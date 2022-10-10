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Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Автор RADIO•R
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Министерство образования Литвы пока не дало разрешения на работу Международной Украинской школы и украинской школы «Гравитация». Без разрешения учебные заведения не могут претендовать на бюджетные средства, из которых школы собирались платить учителям зарплаты.

Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Как поясняют в Министерстве, в Международной Украинской школе не хватает мебели, нарушены требования к искусственному освещению в учебных помещениях. Условия, в которых сейчас работает школа в Вильнюсе и Клайпеде, оставляют желать лучшего.

7 октября муниципалитет Вильнюса принял решение помочь Международной Украинской школе, предоставив бесплатное питание для учеников младших классов и поддержав школу в борьбе за так называемый «крепшялис» — бюджетные средства из школьной корзины.

По официальной статистике, в Вильнюсе зарегистрированы 5 тысяч украинских детей, и это число постоянно колеблется. Только в Вильнюсе заявки на новый учебный год в Международную Украинскую Школу подали 700 детей, в Клайпеде — 450. В школе зарегистрирован 91 учитель.

Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

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