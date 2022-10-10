Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Министерство образования Литвы пока не дало разрешения на работу Международной Украинской школы и украинской школы «Гравитация». Без разрешения учебные заведения не могут претендовать на бюджетные средства, из которых школы собирались платить учителям зарплаты.

Как поясняют в Министерстве, в Международной Украинской школе не хватает мебели, нарушены требования к искусственному освещению в учебных помещениях. Условия, в которых сейчас работает школа в Вильнюсе и Клайпеде, оставляют желать лучшего.

7 октября муниципалитет Вильнюса принял решение помочь Международной Украинской школе, предоставив бесплатное питание для учеников младших классов и поддержав школу в борьбе за так называемый «крепшялис» — бюджетные средства из школьной корзины.

По официальной статистике, в Вильнюсе зарегистрированы 5 тысяч украинских детей, и это число постоянно колеблется. Только в Вильнюсе заявки на новый учебный год в Международную Украинскую Школу подали 700 детей, в Клайпеде — 450. В школе зарегистрирован 91 учитель.

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