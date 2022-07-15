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Минобразования подготовило рекомендации по обучению детей из Украины

Автор RADIO•R
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Министр образования Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что министерство передало школам и муниципалитетам рекомендации, связанные с обучением детей из Украины в следующем учебном году.

Минобразования подготовило рекомендации по обучению детей из Украины

Минобразования подготовило рекомендации по обучению детей из Украины © ELTA / M. Morkevičiaus nuotr.

Рекомендации подготовили, исходя из опыта прошедшего учебного года. Как и до сих пор, будет предусмотрен период адаптации детей. В это время они будут получать эмоциональную помощь, знакомиться со школой, одноклассниками.

Остается возможность удаленного обучения в украинских школах.

Для каждого ребенка из Украины составляется индивидуальный план обучения. Если дети и их семьи намерены оставаться в Литве меньше года, они смогут учиться удаленно на украинском языке по украинской программе. При этом Литва дает им возможность посещать кружки и заниматься внеклассной деятельностью.

Удаленное обучение не рекомендуется для детей 1-6 классов. Дошкольное и подготовительное обучение будет проходить в обычном порядке.

По данным на конец июня этого года, в Литве находится более 22 тыс. детей из Украины, примерно половина из них посещали школы в Литве.

Минобразования подготовило рекомендации по обучению детей из Украины

SRTFondas

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