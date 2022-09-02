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Минобразования: проблем с учебой украинских детей в Литве нет

Автор RADIO•R
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В Литве достаточно учебных заведений, которые могут принять украинских детей, поэтому проблем с их учебой не возникает, сказала министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

Минобразования: проблем с учебой украинских детей в Литве нет

По словам министра, часть детей еще не зарегистрировалась в школы, поэтому самоуправление сейчас ищет эти семьи и индивидуально приглашает регистрироваться. Хотя у них есть возможность учить детей дистанционно.

Не видит министр проблемы и в том, что учреждаемая в Клайпеде украинская школа не открылась 1 сентября. По ее словам, есть и другие школы, регистрировавшие украинскую программу. «Так что в Литве достаточно различных возможностей», – сказала министр.

Минобразования: проблем с учебой украинских детей в Литве нет

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