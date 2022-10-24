Минобразования выделяет финансирование украинским спортсменам в Литве

Министерство образования, науки и спорта выделяет финансирование украинским спортсменам, перебравшимся в Литву. Средства для них будут распределяться через спортивные федерации Литвы.

Всего по приказу министра Юргиты Шюгждинене выделяется 81,5 тысяч евро федерациям семи видов спорта. Больше всего — 20 и 19 тысяч евро соответственно — Федерации плавания и Союзу теннисистов, 12,3 тыс. евро — Литовской федерации легкой атлетики.

11 тыс. евро для украинских спортсменов получила Литовская федерация хоккея на траве, 9,5 тыс. получат украинские волейболисты, 6 тыс. — культуристы, 3700 — представители киокушин-карате.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine