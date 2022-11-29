На Киевском инвестфоруме в Брюсселе мэры городов Евросоюза подписали с Киевом меморандум о сотрудничестве. В связи с резким ухудшением ситуации с электро- и теплоснабжением в Киеве европейские столицы и города готовы оказать Украине и украинцам, прибывающим в ЕС, дополнительную экстренную поддержку.

Чтобы повысить эффективность этих мер, принято решение создать специальную оперативную группу.

Меморандум подписали мэры и представители городов Евросоюза, среди которых — Рига, Берлин, Брюссель, Париж, Рим, Хельсинки.

Ожидалось, что в бельгийскую столицу приедет мэр Киева Виталий Кличко, но он на фоне опасной ситуации решил остаться в Украине и выступал по видеосвязи.

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