Помощь Украинцам

Многие организации Литвы продолжают оказывать помощь Украине

Автор Анжелика Орлёнок
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Всевозможные благотворительные и общественные организации Литвы продолжают по мере сил оказывать помощь Украине. В частности, благотворительная организация «SOS Украина» совместно с Министерством экономики и инноваций реализует ряд инициатив, собирая средства и отправляя гуманитарные грузы в Украину.

Многие организации Литвы продолжают оказывать помощь Украине

Многие организации Литвы продолжают оказывать помощь Украине. Фото — madeinvilnius.lt

Только в сентябре учащиеся в Киеве получили от «SOS Украина» компьютеры и телефоны, военнослужащие в Херсоне — планшеты, Wi-Fi роутеры и принтеры, а военный госпиталь в Николаеве — сложное хирургическое оборудование.

«Мы стараемся работать с теми регионами и бенефициарами, которые больше всего нуждаются в поддержке. Главный секрет эффективной поддержки заключается в том, чтобы она была адресной или грамотно «направленной», — говорит директор «SOS Украина» Довидас Виткаускас.

Многие организации Литвы продолжают оказывать помощь Украине

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Литва выделяет 5 млн евро на срочные восстановительные работы в Украине

Литва выделяет 5 млн евро на срочные восстановительные работы в Украине

Автор RADIO•R
Литва готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев

Литва готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев

Автор RADIO•R
Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

Автор RADIO•R
Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Автор RADIO•R
Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Автор RADIO•R
Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Автор RADIO•R
Андрюс Тапинас готовит «Подарок Путину»: купит для украинцев беспилотники и ракеты

Андрюс Тапинас готовит «Подарок Путину»: купит для украинцев беспилотники и ракеты

Автор RADIO•R
Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 млн тонн зерновых

Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 млн тонн зерновых

Автор RADIO•R
Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами &#8212; в стадии разрешения

Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами — в стадии разрешения

Автор RADIO•R