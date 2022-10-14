Многие организации Литвы продолжают оказывать помощь Украине

Всевозможные благотворительные и общественные организации Литвы продолжают по мере сил оказывать помощь Украине. В частности, благотворительная организация «SOS Украина» совместно с Министерством экономики и инноваций реализует ряд инициатив, собирая средства и отправляя гуманитарные грузы в Украину.

Только в сентябре учащиеся в Киеве получили от «SOS Украина» компьютеры и телефоны, военнослужащие в Херсоне — планшеты, Wi-Fi роутеры и принтеры, а военный госпиталь в Николаеве — сложное хирургическое оборудование.

«Мы стараемся работать с теми регионами и бенефициарами, которые больше всего нуждаются в поддержке. Главный секрет эффективной поддержки заключается в том, чтобы она была адресной или грамотно «направленной», — говорит директор «SOS Украина» Довидас Виткаускас.

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