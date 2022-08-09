Мероприятия

Молодежная неделя, сыр и бургеры, культура и традиции: интересные мероприятия ближайших дней

Автор Анжелика Орлёнок
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В Паланге продолжается Молодежная неделя. К участию в разных конкурсах, занятиях и творческой деятельности приглашаются молодые люди – как местные жители, так и гости города. Девиз Молодежной недели: «Кто ты?».

«На этой Молодежной неделе мы стремимся не только представить город Палангу и мероприятия, предлагаемые для молодежи, но и отметить Международный день молодежи, который наступит 12 августа. В конце концов, праздновать в Паланге только один день — это неправильный выбор», — говорит Лаура Янушене, координатор по делам молодежи Администрации городского самоуправления Паланги.

Молодежная неделя, сыр и бургеры, культура и традиции: интересные мероприятия ближайших дней

Nuotr. Irmanto Gelūno, BNS

Эта неделя богата на популярные «пищевые» фестивали. В среду, 10 августа, в Вильнюсе состоится восьмой фестиваль бургеров Vilnius Burger Fest. Фестиваль будет проходить на рынке Тимо с 11:00 до 23:45.

Молодежная неделя, сыр и бургеры, культура и традиции: интересные мероприятия ближайших дней

10 августа в Каунасе начнется фестиваль «Культура во дворах». Концерты и представления будут проходить в обычных многоквартирных дворах Каунаса. В этом году горожан ждут специальные гости из-за рубежа и более 30 представлений.

Молодежная неделя, сыр и бургеры, культура и традиции: интересные мероприятия ближайших дней

Nuotr. M. Plepio, kauno.diena.lt

11 августа в Аникщяйском региональном парке состоится ночная вечеринка, возрождающая старинные традиции и обычаи. Главная изюминка вечера — купание лошадей в реке. В программе также живая музыка, чаепития, плетение венков, демонстрация ремесел, уголок для детей и многое другое.

Молодежная неделя, сыр и бургеры, культура и традиции: интересные мероприятия ближайших дней

Во время Жолинес Зарасай отметит свой 516-й день рождения. Фестиваль будет проходить с 12 по 15 августа.

Молодежная неделя, сыр и бургеры, культура и традиции: интересные мероприятия ближайших дней

В воскресенье, 14 августа, в Друскининкай состоится популярный и любимый многими «Фестиваль сыра», в котором примут участие производители сыра из Литвы, Латвии и Польши. Во время фестиваля проходят демонстрации производства сыра, дегустации и конкурсы. Ну и, конечно же, там можно приобрести сыр самых разных вкусов, оттенков и сортов.

Молодежная неделя, сыр и бургеры, культура и традиции: интересные мероприятия ближайших дней

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