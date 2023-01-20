Мошенники пытаются собирать информацию о беженцах из Украины

Департамент миграции Литвы получил информацию о том, что мошенники с посторонней электронной почты рассылают дезинформацию и пытаются незаконно собирать информацию о беженцах из Украины.

В электронном письме сказано, что департамент, сотрудничая с правительствами Литвы и Украины, проводит поиск беженцев из Украины в Литве. Цель поиска — найти военнообязанных.

К письму также прилагается анкета, которую просят заполнить и предоставить свои личные данные. Анкету якобы требуется выслать в консульский отдел украинского посольства в Литве.

Департамент миграции обращает внимание, что это обман. Департамент не создавал и не высылал никаких анкет и не ищет военнообязанных граждан Украины.

Источник