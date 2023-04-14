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Можно ли по-прежнему перевести пенсии из Украины, Беларуси и России в Литву и наоборот? Отвечает «Содра»

Автор RADIO•R
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Как сообщает «Содра», по состоянию на март 2023 года сотрудничество с компетентными органами Украины, Беларуси и России продолжается — идет переписка и обмен информацией о подтверждении трудового стажа, получении документов, информации о прекращении выплаты пенсии.

Можно ли по-прежнему перевести пенсии из Украины, Беларуси и России в Литву и наоборот? Отвечает «Содра»

Можно ли по-прежнему перевести пенсии из Украины, Беларуси и России в Литву и наоборот? Отвечает «Содра»

В компетентные органы Украины и Беларуси поступают запросы по поводу назначения пенсий, выплате назначенных пенсий, а также о подтверждении трудового стажа и т.д.

Отдел зарубежных расчетов «Содры» также направляет запросы о назначении пенсий в Украине и Беларуси и их выплате. Переписка и пенсионные выплаты ведутся в соответствии с международными договорами, заключенными с этими странами.

В Литве проживает 472 человека, получающих пенсию из Беларуси и 668 пенсионеров из Украины.

Согласно данным компетентных органов России, последняя пенсия из РФ была перечислена в сентябре 2022 года. В декабре прошлого года выплата пенсий прекратилась в связи с санкциями. Тем не менее 17 пенсионеров получают пенсию из России через отдел зарубежных расчетов «Содры».

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