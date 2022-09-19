На образование, жилье и другие расходы для украинцев выделяется 320 тысяч евро

На образование, компенсацию расходов и жилье для украинцев выделено более 320 тысяч евро. Министерство образования, науки и спорта, согласно указу, на этой неделе распределило средства между муниципалитетами и государственными школами.

Большая часть средств была направлена в крупные города, где нашли убежище большинство беженцев. Почти 72 тыс. евро предназначено Вильнюсу, 28 тыс. евро — Каунасу, более 13 тыс. евро — Клайпеде, 11,5 тыс. евро — Шяуляю и почти 9 тыс. евро — Паневежису. Более 5 тысяч евро выделено Алитусу, Паланге и Шилутскому району.

По данным Департамента статистики, с начала войны в Украине в Литве поселилось около 65,5 тыс. жителей этой страны. Из них около 18 тысяч — школьного возраста. Наибольшее число беженцев зарегистрировано в Вильнюсе.

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