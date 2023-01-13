Помощь Украинцам

На стенах ТЦ «Панорама» появился уникальный рисунок украинского художника Ettoja

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Художник из Украины Артур Ширин, более известный под псевдонимом Ettoja, украсил своей работой одно из пространств ТЦ «Панорама» в Вильнюсе.

На стенах ТЦ «Панорама» появился уникальный рисунок украинского художника Ettoja

На стенах ТЦ «Панорама» появился уникальный рисунок украинского художника Ettoja. Фото — madeinvilnius.lt

По словам менеджера «Панорамы» Бируте Калановайте, такое решение было выбрано неслучайно — при реконструкции торгового центра применялась концепция «город в городе», разработанная шведскими дизайнерами.

А образовавшиеся проходное пространство хотелось оживить эксклюзивными рисунками.

В новой работе скрыты интересные детали из истории Вильнюса: башня замка Гедиминаса, железный волк, колокольня Кафедрального собора.

В будущем вместе с ремонтными работами в торговом центре будет появляться больше работ самых разных художников.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Президенты Литвы и Польши пообещали и в дальнейшем всестороннюю помощь Украине

Президенты Литвы и Польши пообещали и в дальнейшем всестороннюю помощь Украине

Автор RADIO•R
Литва готова принять еще большее количество беженцев из Украины &#8212; на это выделяется 10 млн евро

Литва готова принять еще большее количество беженцев из Украины — на это выделяется 10 млн евро

Автор RADIO•R
Финансовая помощь украинским деятелям искусств будет оказываться и в этом году

Финансовая помощь украинским деятелям искусств будет оказываться и в этом году

Автор RADIO•R
Компенсации тем, кто предоставил жилье украинцам, продлеваются до конца года

Компенсации тем, кто предоставил жилье украинцам, продлеваются до конца года

Автор RADIO•R
Минобороны Литвы: в 2023 году военная помощь Украине будет продолжена

Минобороны Литвы: в 2023 году военная помощь Украине будет продолжена

Автор RADIO•R
В Украину отправляется большая посылка с генераторами и обогревателями

В Украину отправляется большая посылка с генераторами и обогревателями

Автор RADIO•R
В тароматах IKI можно сделать пожертвование в пользу «Продовольственного банка», Blue/Yellow или Красного Креста

В тароматах IKI можно сделать пожертвование в пользу «Продовольственного банка», Blue/Yellow или Красного Креста

Автор RADIO•R
В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков для Украины

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков для Украины

Автор RADIO•R
Министр образования: «Интеграция украинских детей проходит успешно»

Министр образования: «Интеграция украинских детей проходит успешно»

Автор RADIO•R