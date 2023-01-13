На стенах ТЦ «Панорама» появился уникальный рисунок украинского художника Ettoja

Художник из Украины Артур Ширин, более известный под псевдонимом Ettoja, украсил своей работой одно из пространств ТЦ «Панорама» в Вильнюсе.

По словам менеджера «Панорамы» Бируте Калановайте, такое решение было выбрано неслучайно — при реконструкции торгового центра применялась концепция «город в городе», разработанная шведскими дизайнерами.

А образовавшиеся проходное пространство хотелось оживить эксклюзивными рисунками.

В новой работе скрыты интересные детали из истории Вильнюса: башня замка Гедиминаса, железный волк, колокольня Кафедрального собора.

В будущем вместе с ремонтными работами в торговом центре будет появляться больше работ самых разных художников.

Источник