Начала работать линия психологической поддержки для украинцев

В Литве начала работу линия психологической поддержки для украинцев, созданная Международной организацией по миграции. Линия будет работать с 10 утра до 8 вечера каждый день.

Телефон бесплатной горячей линии + 370 800 00 474.

«Безусловно, спасающимся от войны украинцам нужна не только материальная, но и психологическая помощь. И лучше всего, чтобы она была оказана профессионально, на родном языке, поэтому создана линия поддержки, в которой работают профессиональные психологи из Украины», — сказал глава вильнюсского офиса Международной организации по миграции Эйтвидас Бингялис.

В сентябре Литовское отделение Международной организации по миграции совместно с украинским отделением и партнерами организовало обучение для 145 специалистов в области психического здоровья из Украины. Они проходили обучение по оказанию психологической помощи людям в условиях войны, а своим опытом делились специалисты из Грузии.

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