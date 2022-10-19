Помощь Украинцам

Начала работать линия психологической поддержки для украинцев

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

В Литве начала работу линия психологической поддержки для украинцев, созданная Международной организацией по миграции. Линия будет работать с 10 утра до 8 вечера каждый день.

Начала работать линия психологической поддержки для украинцев

Начала работать линия психологической поддержки для украинцев

Телефон бесплатной горячей линии + 370 800 00 474.

«Безусловно, спасающимся от войны украинцам нужна не только материальная, но и психологическая помощь. И лучше всего, чтобы она была оказана профессионально, на родном языке, поэтому создана линия поддержки, в которой работают профессиональные психологи из Украины», — сказал глава вильнюсского офиса Международной организации по миграции Эйтвидас Бингялис.

В сентябре Литовское отделение Международной организации по миграции совместно с украинским отделением и партнерами организовало обучение для 145 специалистов в области психического здоровья из Украины. Они проходили обучение по оказанию психологической помощи людям в условиях войны, а своим опытом делились специалисты из Грузии.

Начала работать линия психологической поддержки для украинцев

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

В библиотеках Литвы появятся детские книги на украинском языке

В библиотеках Литвы появятся детские книги на украинском языке

Автор RADIO•R
Детей украинцев, укрывшихся в Литве от войны, ждут в учебных заведениях страны

Детей украинцев, укрывшихся в Литве от войны, ждут в учебных заведениях страны

Автор RADIO•R
Многие организации Литвы продолжают оказывать помощь Украине

Многие организации Литвы продолжают оказывать помощь Украине

Автор Анжелика Орлёнок
Литва выделяет 5 млн евро на срочные восстановительные работы в Украине

Литва выделяет 5 млн евро на срочные восстановительные работы в Украине

Автор RADIO•R
Литва готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев

Литва готовится к возможному увеличению потока украинских беженцев

Автор RADIO•R
Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

Лондон призвал другие страны активнее помогать Украине

Автор RADIO•R
Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Минобразования Литвы пока не дало разрешения на работу двум украинским школам

Автор RADIO•R
Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Автор RADIO•R
Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Автор RADIO•R