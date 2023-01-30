Началась кампания по сбору пожертвований на покупку радаров для Украины

Неправительственные организации Литвы и национальный вещатель LRT объявили о совместной благотворительной кампании по сбору пожертвований на покупку радаров воздушного наблюдения для Украины.
Как сообщает LRT, кампания Radarom! будет проходить с 30 января до 24 февраля.
Во время акции ожидается сбор средств в размере около 5 млн евро.
Первое оборудование для наблюдения поступит в Украину уже в начале кампании.
Бизнес-организации также приглашаются присоединиться к кампании.
В конце кампании, в течение всего дня — 24 февраля — на телевидении, радио и портале LRT будет проводиться специальная трансляция. А вечером состоится заключительный концерт в поддержку Украины.