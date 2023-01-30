Помощь Украинцам

Началась кампания по сбору пожертвований на покупку радаров для Украины

Автор RADIO•R
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Неправительственные организации Литвы и национальный вещатель LRT объявили о совместной благотворительной кампании по сбору пожертвований на покупку радаров воздушного наблюдения для Украины.

Началась кампания по сбору пожертвований на покупку радаров для Украины

Началась кампания по сбору пожертвований на покупку радаров для Украины

Как сообщает LRT, кампания Radarom! будет проходить с 30 января до 24 февраля.

Во время акции ожидается сбор средств в размере около 5 млн евро.

Первое оборудование для наблюдения поступит в Украину уже в начале кампании.

Бизнес-организации также приглашаются присоединиться к кампании.

В конце кампании, в течение всего дня — 24 февраля — на телевидении, радио и портале LRT будет проводиться специальная трансляция. А вечером состоится заключительный концерт в поддержку Украины.

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