Началась кампания по сбору пожертвований на покупку радаров для Украины

Неправительственные организации Литвы и национальный вещатель LRT объявили о совместной благотворительной кампании по сбору пожертвований на покупку радаров воздушного наблюдения для Украины.

Как сообщает LRT, кампания Radarom! будет проходить с 30 января до 24 февраля.

Во время акции ожидается сбор средств в размере около 5 млн евро.

Первое оборудование для наблюдения поступит в Украину уже в начале кампании.

Бизнес-организации также приглашаются присоединиться к кампании.

В конце кампании, в течение всего дня — 24 февраля — на телевидении, радио и портале LRT будет проводиться специальная трансляция. А вечером состоится заключительный концерт в поддержку Украины.

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