Начался сезон любителей березового сока. Что важно знать?

С наступлением теплой погоды приходит и сезон любителей кленового и березового сока. Департамент охраны окружающей среды напоминает о том, что важно знать при «добыче» таких соков в собственном лесу или на государственной земле.

Как правильно «добывать» сок

На государственных участках разрешается собирать сок только с деревьев диаметром не менее 20 см, которые будут вырубаться не позже чем через 5 лет. Если деревья планируется спиливать не более чем через год, сок разрешается собирать и из более тонких.

Отверстия для сока делают не выше 1 м от поверхности земли. Диаметр отверстий не должен превышать 2 см, их глубина в древесине – 3 см. Промежутки между просверленными отверстиями должны быть не менее 10 см.

«После того как вы закончили собирать сок, отверстие нужно заткнуть деревянной пробкой. Кроме того, если из одного дерева было получено больше сока, ему нужно дать отдохнуть несколько лет», — говорит Бенас Битаускас, глава Вильнюсского отдела лесного хозяйства.

Где можно собирать сок?

для владельцев частных земель, «добывающих» сок для личного использования, ограничения не применяются.

на частной земле «добывать» сок можно только с согласия владельца.

если лес государственный, надо обращаться в Гослесничество, и его специалисты укажут участки, где можно «добывать» сок.

Какие деревья, растущие на государственной земле, планируется вырубать, могут подсказать собственники или управляющие леса, земли или зеленых насаждений. А узнать, кому принадлежит лес, в котором вы планируете «добывать» сок, можно здесь (открыв карту, галочкой с правой стороны отметьте: valstybinės reikšmės miškai (леса государственного значения)).

Ответственность

Использование ресурсов дикой растительности с нарушением установленного порядка влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 евро.

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