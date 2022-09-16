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Начинается Европейская неделя мобильности. Как она пройдет в разных городах страны?

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Сегодня, 16 сентября, стартует крупнейшая в мире кампания за устойчивое движение — Европейская неделя мобильности. Ее задача — призвать людей выбирать экологически чистые транспортные средства и больше ходить пешком.

Начинается Европейская неделя мобильности. Как она пройдет в разных городах страны?

Начинается Европейская неделя мобильности. Как она пройдет в разных городах страны?

Мероприятия Недели мобильности пройдут по всей Литве с 16 по 22 сентября, а завершится кампания Днем без автомобиля.

Тема Европейской недели мобильности в этом году — Bendrauk lengviau («Общайся проще»). Лозунг — Judėk laisviau («Двигайся свободнее»). В Литве к Европейской неделе мобильности присоединился 41 город, — а значит даже в самых маленьких городах не будет недостатка в движении и активных мероприятиях.

В Вильнюсе Европейская неделя мобильности начинается со спортивного турнира возле Белого моста. Участники мероприятия смогут померяться силами в волейбольных и баскетбольных соревнованиях, поучаствовать в конкурсе по забрасыванию пенальти и трехочковых бросков.

Мариямполе 18 сентября устраивает для всех желающих прогулку по парку Пашешупис вместе с четвероногими друзьями.

В Жеймяй 21 сентября состоится конкурс на самого быстрого ходока, а 22-го — спринтерский забег на 100 метров задом наперед.

В Алитусе 21 сентября всех, кто путешествует на общественном транспорте, пригласят на экскурсии. Об истории города можно будет узнать при посещении городских объектов, даже не выходя из общественного транспорта. Экскурсии будут проходить на автобусных маршрутах 3, 4-А и 10.

Лаздияй предлагает отпраздновать День без автомобиля с экологическим транспортным средством – каретой. Мероприятие «Почувствуй силу лошади» будет проходить с 7 до 9 утра.

В Йонишкисе по случаю Европейской недели мобильности город украсили экологически чистыми транспортными средствами – велосипедами, украшенными живыми цветами. На улицах Йонишкиса насчитывается до 185 таких декораций.

В честь Дня без автомобиля общественный транспорт в Акмянском районе, Йонаве, Кедайняй, Мариямполе, Пакруойисе, Паланге, Паневежисе, Шяуляе, Таураге, Вильнюсе и Утяне будет курсировать по городу бесплатно. Так пассажиры смогут путешествовать по городу более экологично, способствуя уменьшению загрязнения воздуха.

В Бирштонасе 20 сентября можно будет бесплатно воспользоваться переправой «Бирштонас» на другой берег Нямунаса.

Кроме того, Министерство окружающей среды, как и в прошлые годы, выберет самых подвижных в стране – самоуправление, государственное учреждение, компанию, учебное учреждение, дошкольное учебное заведение. Победители получат специальные призы.

Начинается Европейская неделя мобильности. Как она пройдет в разных городах страны?

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