Неринга отмечает 585-летие — и предлагает в честь юбилея пройти 5,85 км, сжечь 585 калорий и принять участие в празднествах

Неринга отмечает свое 585-летие. Самоуправление города приняло решение считать началом истории города 11 ноября 1437 года. В исторических источниках сохранилась информация об оплате налогов трактиром в Ниде в этот день 585 лет назад, в 1437 году.

11 ноября праздник проводится впервые. Раньше днем рождения Неринги было 15 ноября 1961 года, когда четыре населенных пункта Куршской косы — Нида, Юодкранте, Прейла и Пярвалка — объединились в одну административную единицу.

По словам мэра Нерингского самоуправления Дарюса Ясайтиса, дата чествования Неринги, охватывающая всего лишь шесть десятилетий, не отражает всей истории этого региона и стратегических целей Неринги.

«Надеемся, что новая дата дня рождения города станет вдохновением для всей общественности Неринги, а для наших гостей – стимулом еще раз обратить внимание на то, какой уникальный курорт есть у Литвы», – сказал мэр Неринги.

В нынешнем году в праздничной программе появилось больше исторических акцентов. В выходные праздновать День Неринги приглашают маяк Ниды, маршрут почтовых станций Куршской косы, вечер у трактирщика Ниды, поселок каменного века в Пярвалке и другие мероприятия.

В честь 585-летнего юбилея множество бесплатных мероприятий будут проходить целый месяц. Это походы и забеги, выставки, творческие мастерские, встречи и многое другое.

К слову, для того чтобы принять участие в некоторых из мероприятий, даже необязательно приезжать в Нерингу. Можно в рамках «Янтарного похода» пройти прямо в своем городе 5,85 км (это цифры юбилея Неринги), ввести их в специальную программку (например, Strava, #walk15 и др.), прислать фото организаторам ([email protected]) — и стать участником розыгрыша призов. Все участники «Янтарного похода» попадут в галерею, а участники, выбранные при помощи жребия, получат практичные призы. Таких счастливчиков будет 18.

В субботу, 12 ноября, походы на 5,85 км под названием Švenčiame gamtoje пройдут в Ниде и Юодкранте. А Нерингская спортивная школа в выходные дни приглашает принять участие в акции «Сожги 585 калорий». Для этого надо провести время активно — бегать, ходить, кататься на велосипеде, сжечь 585 калорий, зарегистрироваться по ссылке) — и попасть в число тех пяти счастливчиков, которые получат призы.

Полная программа мероприятий, посвященных 585-летию Неринги