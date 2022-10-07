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Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Автор RADIO•R
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В числе тех, кто в этом году получил Нобелевскую премию мира, — украинский Центр гражданских свобод. Общественная организация «Центр Гражданских Свобод» создана 30 мая 2007 года и находится в Киеве.

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

Центр занимается защитой фундаментальных прав и свобод человека; работой с молодежью для формирования нового поколения молодых правозащитников и общественных активистов; реализацией программ международной солидарности.

Нобелевскую премию мира за 2022 год получили также основатель белорусской правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр «Мемориал».

Напоминаем, что в 2021 году Нобелевский комитет присудил премию мира двум журналистам. Ее обладателями стали главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса.Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии мира

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