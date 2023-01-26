Норвежская драма «Нарвик», фильм «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес и другие главные премьеры недели

О сериалах, фильмах и мультфильмах на стриминг-сервисах, выходящих на этой неделе.

Нарвик (фильм)

(драма, история, военный) на Netflix с 23 января

На фоне сражения во Второй мировой войне, известного как первое поражение Гитлера, норвежский солдат возвращается домой и узнает шокирующую правду о своей жене.

Локвуд и компания (сериал)

(ужасы, боевик, приключения) на Netflix с 27 января

Агентством «Локвуд и компания» управляют трое подростков — Энтони Локвуд, Джордж Карим и Люси Карлайл. Вместе им предстоит разгадать тайну, которая изменит ход истории.

Затерянная в метели (сериал)

(криминал, драма, детектив, триллер) на Netflix с 27 января

Маленькая девочка пропадает во время парада в Малаге, и молодая журналистка решает во что бы то ни стало помочь родителям Амайи найти дочь.

Моя пиратская свадьба (фильм)

(боевик, комедия, мелодрама) на Prime Video с 27 января

Экстравагантная свадьба Тома и Дарси оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Теперь несостоявшиеся молодожёны должны спасти церемонию и вновь понять, почему любят друг друга. В главной роли Дженнифер Лопес.

Что за люди (фильм)

(мелодрама, комедия) на Netflix с 27 января

Молодая пара и их семьи учатся уважать современную любовь на фоне столкновения культур, ожиданий общества и различий между поколениями. В главных ролях Джо Хилл и Эдди Мерфи.

Терапия (сериал)

(комедия) на Apple TV+ с 27 января

Сериал рассказывает историю психотерапевта Джимми, который начинает говорить клиентам во время сеансов то, что на самом деле думает, нарушая профессиональную этику. Его откровенность приводит к самым неожиданным изменениям не только в жизни пациентов, но и в собственной. В главных ролях Харрисон Форд и Джейсон Сигел.