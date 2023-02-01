Ужесточение процедуры получения гражданства, новые «велопарковки», столичный антирекорд и другие новости

В среду правительство ужесточило процедуры получения гражданства, сократив срок подачи документов для претендующих на двойное гражданство

«Этими изменениями мы стремимся обеспечить более эффективные процедуры лишения гражданства. Наша цель — предотвратить случаи злоупотреблений и укрепить национальную безопасность», — заявил вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Как сообщило Министерство внутренних дел Литвы, изменения ускорят процесс принятия решения об утрате литовского гражданства в случаях получения человеком гражданства другого государства.

Литва ведет переговоры о рейсах в Дубай и через Атлантику

Министр коммуникаций и связи Литвы Марюс Скуодис сообщил, что компания-оператор литовских аэропортов Lietuvos oro uostai ведет переговоры с иностранными авиакомпаниями о регулярных рейсах не только в крупные деловые центры Европы, но и через Атлантику.

«Одно из направлений — это Азия, сегодня мы в основном путешествуем в Азию через Турцию, у нас 14 рейсов в неделю, но нам нужны альтернативы, чтобы жители могли выбирать. Не будем скрывать, мы добиваемся, чтобы и цены снижались. Одним из направлений в Азию может стать Дубай. Мы также рассматриваем направление через Атлантику», — сказал министр.

В Варшаве, в Польше, с 2024 года появится зона чистого транспорта

Въезд в зону будет запрещен дизельным машинам старше 18 лет и бензиновым автомобилям старше 27 лет, пишет LRT со ссылкой на The Warsaw. Правила будут распространяться как на жителей Варшавы, так и на туристов.

1 февраля начинается зимний прием в профучилища

Подавать заявки через общую систему LAMA BPO можно до 12 февраля. Это могут делать как те, у кого уже имеется образование или профквалификация, так и люди без образования. В целом, в этом году в профтехучилища планируется принять более 20,5 тыс. учеников – сколько же, сколько и в прошлом году.

За два дня организаторы акции «Давай радарить!» собрали 2 миллиона евро

Акция, запущенная крупнейшими организациями, поддерживающими Украину, направлена на сбор 5 млн евро для покупки радаров воздушного наблюдения, которые помогут более точно реагировать на атаки российской армии. Пожертвования можно сделать по телефону 1482 и на сайте radarom.lt

По данным Regitrа, в 2022 году было выдано 1524 водительских удостоверения с кодом 69

Этот код означает, что водитель может управлять только автомобилем, в котором установлен алкозамок. С 4 января 2023 года в соответствии с изменением 424 ст. Кодекса административных правонарушений увеличились штрафы за вождение транспортных средств без алкозамков водителями с кодом 69 на удостоверении. Им грозит штраф 500-700 евро и продление срока лишения прав с 6 до 12 месяцев. Если такой водитель попадается пьяным, ему грозит штраф до 1500 евро и лишение прав на 12-18 месяцев.

Столица будет искать архитекторов, которые предложат варианты реконструкции здания Вильнюсского аэропорта и интегрирования его в новый строящийся комплекс

Портал madeinvilnius.lt пишет, что ранее министр комуникаций и связи М. Скуодис заявлял, что терминал прибытия, построенный почти семь десятилетий назад, не отвечает сегодняшним потребностям, поэтому его следует снести и построить новый. Реконструкция здания, по его словам, обошлась бы в два раза дороже, чем строительство нового. Однако здание Вильнюсского аэропорта включено в Реестр культурных ценностей, и Департамент культурного наследия не увидел аргументов, почему его следует исключить из списка охраняемых объектов.

Grinda сообщила о том, что готовится к весне и устанавливает в разных местах столицы дополнительные стойки для парковки велосипедов

В течение следующих нескольких недель в столице будет установлено 46 «велопарковок» из нержавеющей стали. Новые парковки для велосипедов появятся по адресам:

☑️ ул. Polocko, 2A;

☑️ ул. Totorių, 8;

☑️ ул. Naugarduko, 6;

☑️ пер. Lukiškių, 6;

☑️ ул. Trakų, 1;

☑️ ул. Trakų, 2;

☑️ пр. Gedimino, 6;

☑️ пр. Gedimino, 9;

☑️ ул. Universiteto, 7;

☑️ ул. J. Basanavičiaus, 22;

☑️ ул. Pylimo, 4;

☑️ ал. Rožių, 4;

☑️ ул. M. Dabužinsko, 22.

В Клайпеде реанимируют старый советский комплекс

Расположенное в портовом городе между Новым рынком (Naujasis turgus) и городской поликлиникой здание, в котором в советское время действовал так называемый Дом быта, должно возродиться, как феникс из пепла, пишет t.me/novayaklaipeda со ссылкой на портал «Открытая Клайпеда». Старое здание, уже сильно потрепанное и до сих пор называемое горожанами «бытовым», будет снесено, а на его месте возникнет новый современный торгово-сервисный центр, претендующий на то, чтобы стать местом притяжения для жителей микрорайона.

В Висагинасе на вокзале теперь работает табло с расписанием поездов

Такие табло на вокзалах по всей Литве устанавливают LTG Link.

Запрет на ловлю щуки вступает в силу в среду, 1 февраля, и продлится до 30 апреля

В то же время заканчивается действие запрета на ловлю налима, сообщило Министерство охраны окружающей среды.

В столице завершилась реконструкция одного из самых выдающихся строений Старого города – костела Св. Котрины

Отремонтировано само здание эпохи позднего барокко, а также кресты и фасадные скульптуры. Кроме того, оборудовано специальное освещение, которое выгодно подчеркивает уникальность здания, но не излучает вредных для элементов декора лучей.

Рекорд: в январе в Вильнюсе солнце светило менее 5 часов

Столица поставила своеобразный антирекорд. «В 1984 году в течение всего января в столице солнце светило 9 часов. В этом году это время составило всего 4,9 часа. Между тем, в Ниде и Кибартае солнце светило примерно в 4 раза дольше (20,8 — 20,9 час.). Даже в Каунасе, который находится совсем недалеко от Вильнюса, было солнечно в течение 14,9 час. (т.е., ~ в 3 раза больше)», — говорится в сообщении Литовской гидрометеорологической службы. Метеорологи отмечают, что в среднем солнце дольше всего светит на побережье, а меньше всего — в юго-восточных районах страны.

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