Начало регистрации в школы, название для Западной объездной дороги, запрет на ловлю рыбы и другие новости

С сегодняшнего дня в ряде городов страны начинается прием заявок на регистрацию детей в школы на следующий учебный год

В их числе — Вильнюс, Шяуляй и др. Подавать заявки родителям следует в том случае, если ребенок только начнет посещать школу или планируется ее сменить. Заявки подаются электронным способом. В Клайпеде и Мариямполе прием заявок в школы начался немного раньше.

Главизбирком Литвы сообщает, что в первый день досрочного голосования проголосовали 28,5 тыс. избирателей

Досрочное голосование продлится до 20:00 2 марта, а выборы пройдут 5 марта.

Через две недели ученики 10 и 12 классов смогут проверить свои знания по математике в электронном виде

Об этом сообщается в пресс-релизе Национального агентства по образованию. 13 марта свои знания будут проверять десятиклассники, а 14 и 15 марта — выпускники. Ученики смогут войти в систему электронных заданий и пройти 2-часовой пробный тест. Тест будет состоять из заданий с множественным выбором, коротких ответов и заданий открытого типа. Каждый ученик увидит на экране компьютера, сколько баллов он набрал, выполнив тест за отведенное время, а также информацию о возможных решениях и о темах, с которыми предстоит поработать дополнительно.

Вильнюсское самоуправление придумало дать название Западной объездной дороге. Предлагают три на выбор

Gediminaičių plentas (Шоссе Гедиминайтисов). Династия Гедиминасов — самые долго правящие великие князья Литвы, в первой половине XVI века это была одна из двух самых важных династий в Европе. Aisčių gatvė (Улица Айсчяй). Эта улица является связующим звеном, началом и концом пути между всеми живущими или вымершими народами Айсчяй. Vakarinis aplinkkelis (Западная объездная дорога). Название, ставшее общепринятым в народе.

Проголосовать и выразить свое мнение можно до 14 марта

Ярмарка Казюкаса пройдет не только в столице, но и в Клайпеде

В Клайпеде, как и в Вильнюсе она будет проходить в эти выходные, с 3 по 5 марта. Официальное открытие праздника и чествование тезок состоится 4 марта в 12 часов дня на Театральной площади. Клайпедская ярмарка будет проходить с 8 утра до 17 вечера в Старом городе Клайпеды.

Департамент охраны окружающей среды с сегодняшнего дня открывает общую телефонную консультацию

Все желающие получить консультацию по вопросам охраны окружающей среды могут позвонить по телефону 8 700 02022, говорится в пресс-релизе.

«Вильнюсские городские парки», курирующие территорию парка Йоманто в столичном районе Балтупяй, собираются сделать парк более привлекательным для горожан

После проведенных опросов выяснилось, что жители Балтупяй хотели бы иметь возможность гулять по парку пешком или кататься на велосипеде, приводить детей на детские площадки, любоваться птицами и т.д. Результаты исследования можно посмотреть тут.

А пока горожане чувствуют себя в парке неуютно и небезопасно. Сегодня, 1 марта, проходят очередные творческие мастерские по обсуждению ближайшего будущего парка Йоманто. Они начинаются в 17:30 в прогимназии Baltupiai (ул. Didlaukio, 23). Сообщить о своем желании принять в них участие можно по ссылке.

2 марта в Дзукийском национальном парке будет открыт новый зубровый питомник

В новом зубровом питомнике уже живут 10 зубров, в том числе несколько родившихся здесь детенышей.

Природозащитники напоминают, что с 1 марта вступает в силу запрет на ловлю хариуса (kiršlys) и судака (sterkas)

За вылов этих видов рыб придется возместить ущерб, нанесенный рыбным ресурсам страны. Базовая цена составляет 240 евро. А за рыбу, выловленную на заповедной территории, придется заплатить в три раза больше. В данный момент действуют следующие запреты на вылов рыбы:

щука (lydeka) — с 1 февраля до 30 апреля;



судак (sterkas) — с 1 марта до 31 мая;



хариус (kiršlys) — с 1 марта до 15 мая;



сом (šamas) — до 1 апреля.

С 10 по 12 марта киноцентр Skalvija будет отмечать 60-летие

Команда киноцентра подготовила праздничную программу фильмов для жителей Вильнюса и приглашает жителей других городов встретиться у экранов своих домашних кинотеатров. Познакомиться с праздничной программой и купить билеты можно в кассе киноцентра Skalvija или на сайте Bilietai.lt

В честь 700-летия Вильнюса в столице создали географическую систему истории Вильнюса Vilniaus DNR, «Вильнюсская ДНР»

В ней впервые представлены оцифрованные крупномасштабные топографические планы города в различные периоды, а также сведения о настоящих и прошлых географических объектах, исторических событиях и личностях.

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