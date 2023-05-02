Молодежь – в возрасте от 14 до 29 лет, программа летней занятости, выставка живых бабочек и другие новости

Сейм Литвы отклонил идею повысить возраст молодежи до 35 лет

С таким предложением выступал либерал Андрюс Багдонас. В настоящее время молодым человеком в Литве считается лицо в возрасте от 14 до 29 лет.

Жители Литвы, которые не смогли вернуть землю в городе, до 1 ноября 2023 года смогут получить равноценный участок леса

Такая возможность появилась с 1 мая, когда вступили в силу поправки к закону о восстановлении прав на невозвращенное недвижимое имущество.

С 1 мая в Литве вступил в силу закон о десоветизации

По словам инициатора закона Пауле Кузмицкене, самоуправления в первую очередь должны пересмотреть названия, используемые в общественных пространствах городов и поселков.

В самоуправлении столицы Литвы отметили, что процесс переименования улиц будет непростым

Однако Вильнюс намерен подать пример остальным муниципалитетам. По словам заведующей отделом правового и кадрового управления Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Асты Аранаускене, Вильнюс выделил два направления — в одном из них указаны названия улиц. В список вошли две улицы, названные в честь Людаса Гиры и Саломеи Нерис, а также сквер Пятраса Цвирки. Второе направление, как она указала, — это памятные знаки, таблички, написанные на русском языке, которые висели в советское время и были посвящены заслуженным людям советской Литвы или Советского Союза. Таких табличек в Вильнюсе около 20. Комиссии будет предложено оценить, следует ли их заменить на новые на литовском языке или стоит убрать их.

Вильнюс приглашает молодежь воспользоваться программой летней занятости

Приняв решение работать летом, столичные учащиеся могут два месяца претендовать на финансовую помощь самоуправления. Компенсация молодым людям, работающим на полную ставку, составит 400 евро в месяц. Такая программа предлагается молодежи в Вильнюсе впервые. Принять участие в программе могут молодые люди в возрасте с 14 до 19 лет, которые декларировали свое проживание в Вильнюсе и обучаются в общеобразовательных школах. До 1 июня они должны заполнить регистрационную форму и в ней указать свой рабочий опыт (если есть), контакты работодателя, с которым заключены договоренности о работе, размер штата, даты, в которые планируется работать. Ссылка на регистрацию

С 1 мая изменился возраст людей, которых в профилактических целях проверяют на наличие сердечно-сосудистых заболеваний

Об этом пишет ru.Delfi.lt. В Литве, как и во всем мире, сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности. Предполагается, что перемены помогут эффективнее проверять здоровье людей и тем самым снизить уровень распространения сердечно-сосудистых заболеваний. В программе могут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет (ранее – мужчины 40-55 лет и женщины 50-65 лет). Те, кто оплачивает обязательный налог на здравоохранение, в программе участвуют бесплатно.

Общая сумма карманных денег, которые чаще всего получают от родителей в месяц 16-19-летние подростки, составляет от 51 до 100 евро

В то же время дети младшего школьного возраста обычно получают карманные деньги в размере 16-30 евро в месяц. Это показал опрос родителей, проведенный по заказу Swedbank.

Платформа доставки еды Bolt Food традиционно наградила лучшие литовские рестораны 2022 года

Победителей выбирали сами клиенты. McDonald’s был признан лучшим местом для завтрака, iLunch был назван «Фаворитом обедов», а Jammi – «Королем ночи». Со всеми победителями можно познакомиться тут

Сегодня, 2 мая, в Висагинасе начинается досрочное голосование на выборах мэра

Жители города будут выбирать из двух кандидатов – Эрландаса Галагуза и Дали Штраупайте. Досрочное голосование будет длиться до 4 мая, пишет ru.Delfi.lt.

В Вильнюсе в 16-й раз открылась выставка живых бабочек

На выставке можно увидеть больше 60 видов бабочек – из них больше 10 тропических. На этот раз выставка появилась на ул. Naugarduko, 5. Она будет действовать до 21 июня. Время работы выставки: I-V 16:00-19:00, VI-VII 10:00-19:00 (регистрация по телефону +37066688883 или с помощью смс-сообщения). Билеты распространяют через Paysera Tickets. Стоимость билета – от 4 евро.

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