Вильнюс в списке CNN Travel, наказание для водителей «грязных» авто, закрытие праздничного сезона и другие новости

CNN рекомендует в этом году посетить Вильнюс

В начале каждого года CNN Travel составляет список рекомендуемых стран или городов по всему миру, рассказывая о том, что стоит посетить и увидеть в этом году. Хорошая новость заключается в том, что в этом году в их число входит Литва и ее столица Вильнюс!

«Вильнюс выделялся на фоне остальных, и в своей рекламной кампании он признал, что никто толком не знает, где он находится. Если блестящий рекламный ролик не побудил вас забронировать поездку в Вильнюс, возможно, кампания этого года поможет вам, поскольку 25 января 2023 года столица Литвы отмечает свое 700-летие. В честь юбилея была подготовлена годичная программа музыкальных фестивалей, выставок и мероприятий. Однако воспринимайте юбилей города не как необходимость следовать программе мероприятий, а как стимул для посещения города».

Вильнюс входит в список 23 рекомендуемых направлений, наряду с Польшей, Западной Австралией, Ливерпулем (Англия), Чарльстоном (Южная Каролина, США), Фиджи, Манаусом (Бразилия), Салониками (Греция), Руандой, Гетеборгом (Швеция), Рас-аль-Хаймой (ОАЭ), Лаосом, Грюйером (Швейцария), Миннеаполисом (Миннесота, США), Боготой (Колумбия), долиной Мустанг (Непал).

Из-за технических проблем отложена выдача временных видов на жительство в Литве за рубежом

Она должна была начаться в понедельник, 2 января. По информации Департамента миграции, необходимые программные решения будут внедрены в течение недели, а сервис начнет бесперебойно работать в следующий понедельник, 9 января.

С 1 января пользователи мобильной связи могут официально подключать услуги и поменять мобильного оператора — дистанционно

Это означает, что в коммуникационные устройства, поддерживающие технологию eSIM, не нужно вставлять новую пластиковую SIM-карту для активации или переключения услуг. По сравнению с SIM-картой, карты с поддержкой eSIM содержат ту же информацию об идентификации и аутентификации абонента и мобильной сети. eSIM просто предоставляет дополнительную возможность смены оператора без физической замены SIM-карты.

Что ждет водителей автомобилей, загрязняющих окружающую среду

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что сразу после Нового года уже подготовлен порядок, в соответствии с которым загрязняющие окружающую среду автомобили будут останавливать на улице, а их водителей обяжут заново пройти техосмотр. Об этом пишет Delfi со ссылкой на tv3.lt. «На улицах примерно каждый 30-й автомобиль не может считаться нормальным в техническом плане. Появится порядок, в соответствии с которым на улицах будут останавливать автомобили, проверять их, и если они не будут отвечать техническим требованиям — назначать повторное прохождение техосмотра», – сказал министр. По словам Гентвиласа, новый порядок начнет действовать с января/февраля.

«Чтобы защитить людей, которые ездят на исправных автомобилях и очистить дороги от каждого 30-го автомобиля, загрязняющего окружающую среду», – сказал он.

По словам Гентвиласа, планируется, что такие проверки будут выполнять работники администрации безопасности транспорта, полиция, а в будущем – Департамент охраны природы.

С 1 января текущего года повышаются заработные платы работников общественных и бюджетных учреждений здравоохранения

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения. Заработная плата врачей после вычета налогов повышается в среднем на 160–180 евро, заработная плата медсестер – на 85–100 евро, врачей-интернов – примерно на 160 евро, утверждается в пресс-релизе.

Изменения в организации дорожного движения не нескольких улицах столицы

С 7 января будет введено одностороннее движение на участке улицы Švariosios в Вильнюсе от улицы Žilvičių до улицы Paeglinės и на участке улицы Paeglinės от улицы Švariosios до улицы Versmių. Изменения направлены на обеспечение более безопасного движения пешеходов и более плавного движения транспортных средств.

В Литве появится новая обзорная башня

Возле Центра посетителей Паграмантийского регионального парка строится новый туристический объект, с которого можно будет полюбоваться излучинами и долинами двух рек, Акмены и Юры, и замечательными пейзажами ландшафтного заповедника. В настоящее время ведутся монтажные работы по возведению будущей обзорной башни: возводятся металлоконструкции, готовятся лестницы, осуществляется благоустройство окружающего пространства. Планируется, что посетить новые обзорные площадки можно будет уже летом этого года.

Топ национальных кухонь 2022 года: лучший результат среди стран Балтии — у Литвы

Гастрономический портал Taste Atlas составил рейтинг национальных кухонь за 2022 год. Топ рассчитывается на основе результатов опроса туристов, которые голосовали за блюда и напитки. Первые три места заняли кухни Италии, Греции и Испании. Литва показала лучший результат среди стран Балтии и заняла 44-е место рейтинга. Среди самых популярных блюд — Жямайтийский кастинис (блюдо из сметаны, простокваши и масла со специями), творожный сыр, пельмени и тингинис (десерт из печенья, масла, сгущенки и какао). Эстония заняла 75-е место рейтинга. Самыми популярными среди туристов блюдами стали творожные сырки, кама (блюдо из специальной муки, смешанной с простоквашей или творогом), и вериворст — кровяная колбаса. Латвия оказалась в конце рейтинга, заняв 93-е место из 95 возможных. Среди латвийских блюд туристы отметили пирадзини (пирожки со шпиком), суп с фрикадельками, а также серый горох с тушеным мясом. Меньше всего туристам понравились национальные кухни Марокко (94 место) и Норвегии (95 место).

Клайпедский государственный музыкальный театр готовится к празднованию 100-летия присоединения Клайпедского края к Литве

После того как Сейм Литовской Республики объявил 2023 год годом Клайпедского края, коллектив театра начал подготовку эксклюзивного танцевального проекта «Клайпеда: вчера, сегодня, завтра», в котором универсальным языком музыки и танца расскажет об уникальности Клайпедского края. Спектакль покажут 29 апреля в культурном центре «Дворец рыбаков».

6 января в Вильнюсе пройдет шествие Трех королей

Торжественное шествие Трех Королей начнется в 16.00 у Святых ворот (Аушрос Вартай, Острая Брама). Трехметровые фигуры Мельхиора, Каспара и Валтасара, которые поделятся со столицей дарами рождественской радости и чарующей музыкой, пройдут с большой свитой по улицам Старого города Вильнюса до Кафедральной площади. Когда Три короля достигнут Рождественской сцены на Кафедральной площади, в 16.30 состоится праздничный концерт.

В Паланге в пятницу, 6 января, тоже состоится Праздник Трех королей

В 18 часов в пятницу начнется служба в костеле Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, а по ее окончании, в 18:45, праздничное шествие тронется от Палангского костела до Курхауза. Возле городской елки праздник Трех королей начнется в 19 часов. В нем примут участие Три короля и ангелы, а гости праздника смогут петь и танцевать вместе с коллективами Bočiai и Banguolis Палангского центра культуры.