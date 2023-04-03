Логотип Вильнюсского саммита НАТО, 5 тысяч кустарников и саженцев для вильнюсцев, проект «Вильнюс в твоем рюкзаке» и другие новости

Президент Литвы Гитанас Науседа представил общественности логотип Вильнюсского саммита НАТО, который состоится в июле этого года

Об этом сообщил Офис президента. Как говорится в пресс-релизе, центральный элемент логотипа – стилизованный Витис, олицетворяющий вековые традиции литовской государственности, а также символизирующий решимость, энергию движения и силу.

Президент Литвы Гитанас Науседа, вероятнее всего, наложит вето на законопроект о введении ограничений для граждан России и Беларуси

Так в недавнем интервью сказал старший советник президента по вопросам нацбезопасности Кестутис Будрис. По его словам, сама инициатива подобного законопроекта приветствуется, однако если он останется в том виде, в котором его представляют сейчас, глава государства, скорее всего, его не подпишет.

12% жителей Литвы не хватает денег на продукты питания, а 23% – средств на аренду жилья или коммунальные услуги

Об этом сообщают представители Национальной сети организаций по сокращению бедности. По их словам, растущая инфляция сильнее всего бьет по людям с самыми низкими доходами, и, к сожалению, несмотря на все средства, направленные на сокращение бедности, количество таких людей за последнее время увеличилось.

В понедельник Высший административный суд Литвы (LVAT) одобрил жалобу Дали Штраупайте, бывшего кандидата от партии Laisvė ir teisingumas («Свобода и справедливость») на пост мэра Висагинаса

В своей жалобе Даля Штраупайте просила отменить решение Главизбиркома подтвердить результаты выборов в Висагинасе. Суд обязал провести повторный второй тур выборов мэра города.

Жителям Вильнюса раздадут более 5 тысяч кустарников и саженцев деревьев, сообщило столичное самоуправление

В период с 11 по 30 апреля столичные самоуправления раздадут 4500 кустарников и 1300 деревьев жителям Вильнюса, желающим озеленить свои дворы. Жители или общины, желающие посадить кустарники или деревья возле своих домов, должны до 10 апреля подать в сенюнии по электронной почте заявку в свободной форме. Сянюния – административно-территориальная единица в Литве, а также организация, осуществляющая надзор и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства.

Дорожная полиция сообщила даты, по которым будут проводиться рейды

3–6 апреля сотрудники полиции будут выявлять случаи опасного маневрирования, обгона и т.п. Кроме того, полиция будет проверять, не занимаются ли водители за рулем посторонней деятельностью. 9–11 и 15–17 апреля будет проводиться проверка водителей на трезвость. 17–23 апреля – контроль скорости. С 24 по 26 апреля полиция будет проверять, пропускают ли водители пешеходов. А 27–30 апреля пройдут рейды по проверке водителей велосипедов, электросамокатов и автомобилей.

В честь 700-летия города в столице стартовал проект Vilnius tavo kuprinėje («Вильнюс в твоем рюкзаке»)

«Вильнюс — столица Литвы, и неважно, где ты родился или где живешь, город принадлежит всем нам. Мы хотим, чтобы с малых лет дети всей Литвы почувствовали, поняли и полюбили Вильнюс. А когда же это сделать, как не в год, когда мы отмечаем его юбилей, да еще и под лозунгом «Вильнюс: 700 лет молодой». Поэтому в этом году мы предлагаем школьникам со всей Литвы уникальную возможность познакомиться с городом по-новому — в игровой форме и творчески», — говорит Инга Романовскене, руководитель агентства Go Vilnius, которое курирует проект.

Проект «Вильнюс в твоем рюкзаке» продлится до декабря 2023 года. Принять в нем участие приглашаются около 300 тысяч школьников с 1 по 12 классы. Регистрация на игры и экскурсии программы «Вильнюс в твоем рюкзаке»

Столичное самоуправление сообщает, что на данный момент рассмотрено 76% заявлений на компенсацию расходов на тепло, поданных в текущем отопительном сезоне

На этой неделе будут рассмотрены заявки, поданные со 2 по 7 ноября 2022 года.

В первый день Пасхи большая часть продуктовых магазинов работать не будет

По этой причине представители торговых сетей рекомендуют подготовиться предварительно и купить все необходимое заранее. Напомним, что 8 апреля большинство магазинов будет работать согласно обычному графику. 9 апреля, в первый день Пасхи, практически все магазины, за редким исключением, будут закрыты, а во второй день праздника, 10 апреля, почти все магазины будут работать согласно обычному графику.

14 мая в Вильнюсе лучший ультрамарафонец всех времен Александр Сорокин вместе с несколькими другими известными бегунами на длинные дистанции со всего мира попытается побить рекорд по бегу на 100 километров

Александр Сорокин – единственный в мире бегун, побивший пять мировых рекордов. Среди них – нынешний рекорд в беге на 100 км (6 часов, 5 минут и 41 секунда), который он намерен побить в Вильнюсе. Дистанция будет проходить вдоль технологического парка Cyber City, расположенного в Науяместисе. Рядом с финишной линией будет специальная зона для зрителей, которые смогут наблюдать за марафоном и поддерживать спортсменов. Забег начнется в 6 утра, а зрители смогут присоединиться к нему около 10-11 часов утра.

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