День Конституции Польши, дни открытых дверей в детсадах, «Дни Японии в Каунасе» и другие новости

Руководство Литвы поздравляет Польшу с днем ​​подписания Конституции Республики Обоих Народов (Речи Посполитой) 3 мая 1791 года

В своем официальном поздравлении президент Литвы Гитанас Науседа выразил искреннее уважение и самые теплые пожелания главе Польши Анджею Дуде и народу страны, пишет LRT.

«Конституция 3 мая — это пример исключительного партнерства двух народов, а также совместный вклад в историю Европы и всего мира», — говорится в поздравлении президента.

Социал-демократическая партия Литвы остается самой популярной партией в стране

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные газетой Lietuvos rytas. Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за социал-демократов проголосовали бы 18,2 % респондентов. В рейтинговой таблице на втором месте остается Союз Отечества – Христианские демократы Литвы с 9,9% голосов. Союз крестьян и зеленых Литвы получил бы поддержку 8,3% опрошенных, Демократический союз «Во имя Литвы» – 8,2 процента. Еще 5,1% декларировали свою поддержку правящему Либеральному движению.

По данным Государственной налоговой инспекции (VMI), в этом году из примерно 760 тыс. жителей страны, обязанных декларировать свои доходы, своевременно это сделали около 82%

В общей сложности к концу срока годовые декларации о доходах предоставили 1,43 млн человек, что примерно на 90 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

В длинные выходные Дорожная полиция Вильнюсского округа проводила профилактическую акцию – проверяла водителей на трезвость

Полицейским помогали и коллеги из Службы общественной безопасности (СОБ), пишет ru.Delfi.lt со ссылкой на madeinvilnius.lt. Всего за длинные выходные полиция выявила 31 нетрезвого водителя (включая велосипедистов и водителей самокатов), 26 водителей без прав, 2 случая хулиганского или опасного вождения, 20 случаев использования телефонов без прибора hands free. За неделю мобильный пост контроля скорости PolisCan зафиксировал 1252 случая превышения скорости. «Рекордсмен» рейда – водитель, который ехал по магистрали A1, около Электренай, на скорости 190 км/ч при разрешенных 130 км/ч.

Литовская дорожная полиция информирует о том, какие акции будут проведены в мае

2–4 мая – будут проверять наличие средств защиты (ремней безопасности, шлемов, автокресел для детей). – контроль за деятельностью, несвязанной с вождением (телефонами и др.). 8–14 мая – контроль за грузовыми авто и автобусами. Средство осуществляется силами Европейской дорожной полиции – сетью ROADPOL. 18–21 и 27–30 мая – контроль велосипедистов и водителей самокатов. 20–22 мая – проверка водителей, велосипедистов и водителей самокатов на трезвость. 24–26 мая – проверка водителей у регулируемых пешеходных переходов, пишет ru.Delfi.lt.

С 15 по 19 мая в Каунасе проводятся дни открытых дверей детских садов города «Детские сады приглашают»

В эти дни с 10 утра до 18 вечера почти 90 каунасских детских садов откроют свои двери для жителей Каунаса.

С 3 до 6 мая в продолжение цикла мероприятий «Каунас – культурная столица Европы 2022» будет проходить фестиваль «Дни Японии в Каунасе WA»

Более 30 японских художников и исполнителей через танец, цифровое искусство, музыку, фотографию, каллиграфию и другие формы искусства раскроют культурный дух Страны восходящего солнца. По словам организаторов, жителей и гостей Каунаса ждет представление театра кабуки, фотовыставка в доме-музее Сугихара, концерты традиционной и современной японской музыки, танцевально-драматический спектакль «Неслыханное». Также будут организованы кинопоказы и познавательные экскурсии. Большинство мероприятий фестиваля – бесплатные. Программа

В Игналине, в сосновом лесу у озера Палаукинис, ведутся работы – в этом любимом у игналинцев месте создается парк

Планируется повышение привлекательности территории, создание лучших условий для отдыха, досуга и встреч. Рядом с прогулочными дорожками с натуральной поверхностью сооружаются скамейки, здесь будут зоны отдыха, террасы, детские площадки, места сбора молодежи (специальные площадки), информационные стенды для знакомства с природой. Используются только натуральные материалы, и при проведении реконструкции планируется свести к минимуму вмешательство в природу.

Проводится реконструкция Миссионерского костела в столице

В бывшем пригороде Subačiaus, рядом с бастионом Вильнюсской оборонительной стены, находятся миссионерский монастырь в стиле рококо и костел Вознесения Господня, известный также как Миссионерский. Возрождение этого уникального комплекса, являющегося одной из важнейших архитектурных достопримечательностей исторического центра Вильнюса, началось в прошлом году. Восточная башня церкви уже отреставрирована, в настоящее время завершается отделка главного фасада. Планируется ремонт всего церковно-монастырского комплекса.

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