Новые образовательные программы в школах, видеокамеры в Старом городе, синие лягушки и другие новости

С сентября этого года в общеобразовательных школах Литвы начнут внедрять обновленные образовательные программы

Национальное агентство по образованию (NŠA) сообщает, что хотя радикальных изменений нет, особое внимание будет уделяться помощи учителям в подготовке к работе с обновленными программами. Например, программы дошкольного образования, а также родного языка и литературы национальных меньшинств (польских) реализуются уже с 1 сентября 2022 года. С 1 сентября 2023 г. по обновленным программам по всем предметам начнут заниматься 1, 3, 5, 7, 9-е классы и III классы гимназий. В остальных классах изменения наступят с 2024 года. По словам директора NŠA Руты Красаускене, последний раз образовательные программы обновлялись десять лет назад, поэтому было принято решение обновить программы в связи с изменениями в образовании, последними научными достижениями и т.д. Среди важных изменений – возможность учителей выбирать треть содержания преподаваемого предмета по своему усмотрению, усиление межпредметного образования и др.

6 апреля, в День безопасного движения, Литовская администрация безопасности транспорта и Дорожная полиция проведут специальный рейд

Его цель – поощрять водителей к безопасному, культурному и уважительному поведению на дорогах. В пяти крупных городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе – полиция будет останавливать водителей не для того, чтобы проверять их или фиксировать нарушения, а чтобы пожелать взаимопонимания и уважения на дороге и подарить специальный чай, успокаивающий нервы. Цель инициативы – поощрение водителей отказаться от опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в недопустимых местах и т.д., чтобы водители человечнее, терпимее, заботливее относились к другим участникам движения. Об этом рассказывает ru.Delfi.lt.

Сейм принял во втором чтении закон об ограничениях для граждан России и Беларуси

За проголосовали 76 депутатов, против — 13, воздержались 34. И все же Сейм решил отказаться от ограничений, связанных с приемом граждан России и Беларуси в гражданство Литвы. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

В правовых актах предусматривается ужесточение права граждан России на приобретение недвижимости в Литве. Исключения коснутся только россиян, имеющих постоянный вид на жительство или приобретающих недвижимость в стране в порядке наследования. Предусматриваются ограничения, связанные с предоставлением статуса электронного резидента, – после принятия поправок к закону будет аннулировано действие электронной идентификации и электронной подписи граждан России и Беларуси. Исключения будут действовать только в отношении лиц, имеющих постоянный вид на жительство в Литве. Вводятся также ограничительные меры на ввоз и вывоз украинских гривен из страны. Срок действия данных ограничительных мер – один год со дня вступления закона в силу, т.е. с 3 мая 2023 г. до 2 мая 2024 г. Однако Правительство будет вправе продлить сроки, если возникнет необходимость в таком решении.

Избранный мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас говорит, что радикальных изменений в столице относительно самокатов не будет, однако изменения необходимы

По его словам, необходимо адаптировать Правила дорожного движения для самокатов к ситуации на конкретных участках дорог. При этом он добавил, что Вильнюс не пойдет путем Парижа, и полностью запрещать самокаты не будет. Однако определенные изменения в целях большей безопасности на дорогах все же необходимы. В воскресенье в Париже на референдуме около 90% жителей французской столицы выступили за запрет проката электросамокатов.

В Старом городе Вильнюса нарушителей будут фиксировать новые видеокамеры

«В Старом городе установлены 52 камеры – в 25 местах. Они фиксируют нарушения порядка движения, среднюю скорость, случаи езды по встречной полосе, также смогут фиксировать отсутствие страховки и техосмотра», – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Он добавил, что камеры было решено установить, поскольку часть водителей нарушает действующие правила петлевого движения в Старом городе, пишет ru.Delfi.lt.

Государственная комиссия по культурному наследию впервые собирается провести награждение объектов и людей Литовского культурного наследия

В ходе подготовки к мероприятию будут выбраны лауреаты в трех номинациях. Каунасское самоуправление приглашает принять участие в голосовании и отдать свои предпочтения кандидатам в трех категориях: «Объекты — Люди — Работы». В категории объектов культурного наследия номинируются выдающиеся здания, сохранившие свою аутентичность, – например, кинотеатр Romuva, Sporto halė и стадион Dariaus ir Girėno, парк Ąžuolynas и другие. Проголосовать также предлагается за одного из тех, кто внес вклад в инициативы, проекты и распространение каунасской архитектуры. Голосование будет проходить на сайте kaunas.lt до 17 часов 12 апреля. Полный список можно найти на странице Каунасского самоуправления.

Grinda рассказывает о том, какие работы планируется проводить на этой неделе

Погодные условия вносят в эти планы свои коррективы, поэтому снова проводится обработка дорог для защиты их от замерзания и снега. Осадки в виде снега все еще ожидаются в среду, поэтому компания следит за ситуацией и за состоянием дорог. ✅ Когда позволят температура и погодные условия – предположительно, с четверга – начнется уборка улиц Таранде и Антакальниса. ✅ Ремонтируются тротуары на улицах Latvių, Pušų, Rinktinės, Polocko, S. Konarskio, Beržyno. ✅ Продолжается ремонт дорожного покрытия на улице Pylimo. ✅ Техника по ремонту дорог работает на улицах Naugarduko, Didlaukio, Vaidilutės, K. Jauniaus. ✅ Проводится ремонт и контроль колодцев поверхностных сточных вод в разных местах столицы. ✅ Ведется активный монтаж скамеек, мусорных урн, других элементов малой городской архитектуры. ✅ Проводятся и другие – менее заметные – но не менее важные работы по всему городу.

Следить за реализацией более важных или крупных проектов можно по ссылке.

Организация Dam Removal Europe, организующая ежегодные награждения за проекты демонтажа плотин, включила в пятерку лучших европейских проектов проект плотины Саланта

Это крупнейший на сегодняшний день проект по демонтажу плотин в нашей стране, который освободил пути миграции охраняемых видов рыб. Министерство окружающей среды приглашает отдать за него свой голос до 17 апреля в общественном голосовании, которое определит победителя. Проголосовать можно по ссылке. Победитель будет объявлен на конференции, которая пройдет в Манчестере, Великобритания, 18-19 мая.

C 1 апреля по 1 августа запрещается посещение некоторых заповедников и других территорий, представляющих природную ценность

Об этом сообщает Государственная служба охраняемых природных территорий. Дело в том, что в это время в природе происходит множество жизненно важных процессов – птицы гнездятся, млекопитающие выводят потомство, поэтому любое нарушение этих процессов может иметь негативные последствия. Поэтому перед посещением того или иного заповедника стоит обратиться в дирекцию территории и узнать условия посещения.

Весной можно полюбоваться не только на синие фиалки, но и на синих… лягушек

Оказывается, самцы остроносых лягушек во время брачного сезона приобретают серебристо-голубую окраску. Посмотреть на этих лягушек – или хотя бы услышать их «голоса» можно, прогуливаясь по познавательной тропе лесов Širvinto-Bijotų, которая начинается на берегу озера Dusios, неподалеку от центра для посетителей. Пока погода не наладилась, рекомендуется прихватить с собой резиновые сапоги.

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