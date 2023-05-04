День Святого Флориана, сезон питьевых фонтанчиков, новые парковки в Вильнюсе и другие новости

Сегодня, 4 мая, пожарные спасатели Литвы празднуют день Святого Флориана – покровителя пожарных

В этом году основные торжества проходят в Каунасе. В программе: торжественная месса, концерт карильона, парад с военным оркестром и многое другое. В этом году пожарные-спасатели потушили более 2 600 пожаров, провели 4 000 спасательных операций и спасли 159 человек.

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана на этой неделе отправляются в Лондон

Там они примут участие в церемонии коронации короля Соединенного Королевства Карла III.

Vilniaus vandenys совместно с Вильнюсским городским самоуправлением объявляет о начале сезона питьевых фонтанчиков

В этом году жителей и гостей Вильнюса приглашают освежиться бесплатной питьевой водой из 31 питьевого фонтанчика, расположенного в разных частях города.

В связи со вспышкой легионеллеза в Гарляве Каунасского района будет проведена тепловая профилактика

Это значительное повышение температуры горячей воды в системе водоснабжения, сообщает Kauno energija. Профилактика будет проводиться с полуночи пятницы до 4 часов дня. Температуру нагреют до 80 градусов Цельсия, так как при температуре 66 градусов и выше бактерии легионеллы погибают.

Мэр Клайпеды подписал постановление об окончании отопительного сезона

Таким образом, отопительный сезон в Клайпеде в этом году продлился до 3 мая.

Правительство Литвы утвердило разворот мигрантов на границе, но отказалось от предусмотренного Сеймом исключения, опасаясь дополнительных стимулов для нелегальной миграции из Беларуси

Сейм планировал сделать исключение для тех иностранцев, в странах происхождения которых происходят вооруженные конфликты.

На следующей неделе начнется ремонт покрытий детских площадок в столичном Бернардинском саду, появится также новый игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями

Одна из площадок закроется на ремонт уже с понедельника, поэтому семьям с маленькими детьми временно предлагается выбирать для прогулок другие площадки. Площадку для маленьких детей (от 2 до 6 лет) обновят до 21 мая, в этот период вторая площадка, для детей постарше (от 6 до 12 лет) будет открыта. Ее ремонт запланирован на второй этап, с 22 мая. До 9 июня планируется поочередно обновить обе площадки: сначала будет демонтировано оборудование и заменено покрытие. Оно будет более безопасным и долговечным. После установки игрового оборудования на одной из площадок появится также совершенно новое оборудование, адаптированное для детей с ограниченными физическими возможностями.

В Вильнюсе открывается три новых платных парковки – они появятся в Лаздинай и Вилкпеде

Первая из них уже 5 мая открывается на ул. Parodų, 5 – возле LITEXPO. Площадка будет работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, стоимость парковки – 0,60 евро в час. Вторая площадка, Eigulių, рассчитанная на 149 мест (ул. Geležinio Vilko, 6) и третья, Savanorių, рассчитанная на 40 мест (пр. Savanorių, 31), откроются в первой половине июня. Эти площадки тоже будут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, стоимость парковки – 0,30 евро.

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