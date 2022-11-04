Вильнюс в международных туристических СМИ, Данас Рапшис в числe победителей соревнований Кубка мира и другие главные новости за день

Вильнюс оказался в поле зрения международных туристических СМИ — National Geographic, Trip Advisor и Frommer’s.

Они рекомендуют посетить столицу Литвы. В их статьях упоминается предстоящее 700-летие Вильнюса, многолетняя культура и стильная рождественская елка.

Данас Рапшис в четвертый раз в этом сезоне вошел в число победителей соревнований Кубка мира. В Индианаполисе (США) литовец завоевал серебро в финальном заплыве на 400 м вольным стилем среди мужчин.

По данным пожарно-спасательной службы, в этом году в банях произошло 98 пожаров. Только в минувшие выходные, а также в День всех святых и поминовения усопших загорелись 6 бань. Будьте осторожны!

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что декларации по земельному налогу подготовлены и разосланы всем землевладельцам. Не забудьте уплатить налог на землю до 15 ноября.

Вильнюсский футбольный клуб «Жалгирис», в рамках лиги Конференций уступил братиславкому клуб «Слован» 1:2 и занял четвертое место в группе H.

Напряжение подогревали и около полутора сотен словацких болельщиков, которые начали бушевать: бросали в зрителей вырванные стадионные стулья, в ответ в них летели пластиковые пивные стаканы. Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ.

В клиниках Santara впервые в Литве и странах Балтии провели трансплантацию печени от донора с остановившимся сердцем, сообщили в клиниках в четверг.

По данным Национального бюро трансплантологии на 30 сентября, в Литве 332 человека ожидают пересадки органов и тканей. 72 человека ожидают пересадки почки, 35 сердца, 9 легких, 5 ждут комплексной пересадки сердце-легкие, 56 печени и 155 роговицы. Среди них трое детей.

Весь ноябрь в Шяуляе будет проходит бесплатный фестиваль любительских театров «Pulsas». 13-ый фестиваль любительских театров будет проходить каждые выходные ноября (4, 5, 11, 12, 18 и 26) в Доме культуры Рекивос Шяуляйского центра культуры (ул. Энергетику, 7). Фестиваль продлится шесть дней, в течение которых можно будет увидеть спектакли, подготовленные как профессиональными, так и любительскими театрами. Спектакли подойдут как детям и подросткам, так и взрослым.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поддерживает высказанную министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом идею отложить заключение партийного соглашения по внешней политике до завершения муниципальных выборов, чтобы оно не стало частью предвыборной кампании.

Глава правительства заявила, что после муниципальных выборов до следующей кампании будет «чуть менее напряженный период, когда у кого-то будет меньше желания показаться за счет других».

Польша начала строительство забора из колючей проволоки высотой два с половиной метра на границе с Калининградом (Россией), сообщает глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, решение об этом было принято на комитете по вопросам безопасности и обороны Совета министров Польши.

Польская гимназия имени полковника Лонгинаса Комоловскиса Тракайского уезда, имеющая всего двух двенадцатиклассников и пятерых одиннадцатиклассников, какое-то время не подчинялась распоряжению местного самоуправления прекратить обучать старшеклассников.

На прошлой неделе семерых старшеклассников все-таки сняли с учета, теперь они учатся в других школах. Согласно действующему литовскому законодательству, для финансирования обучения в старшем классе должно быть не менее двенадцати учеников. Как говорит директор гимназии Рената Красовска, было бы лучше, если бы 11- и 12-классники данной гимназии остались в своей школе, но учились по совместному учебному плану вместе с 11- и 12-классниками литовской гимназии Медейна, расположенной в том же здании. В этом случае все они изучали бы большинство предметов на литовском языке. Такой план был обговорен. Но самоуправление Тракайского района решило иначе.

#StandWithUkraine

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает международное сообщество изолировать Иран в связи с тем, что эта страна помогает России в войне с Украиной.

«К санкциям, которые применяются в отношении Ирана, необходимо добавить санкции, которые устранили бы этого косвенного участника войны», — заявил министр в четверг радиостанции Žinių radijas.

По его словам, Иран «способствовал разрушению критической инфраструктуры Украины» своими военными технологиями и оружием.