Поздравление с праздником Песах, график работы «Почты Литвы», мировой рекорд Аяны Лолат и другие новости»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду поздравила литовскую еврейскую общину и литваков всего мира с одним из важнейших еврейских праздников – Песахом

«На протяжении тысячелетий праздник Песах ассоциируется с основополагающими ценностями и свидетельствует о духовном возрождении еврейского народа, его стремлении к свободе. Это важное напоминание, особенно сегодня, для всех нас о том, что только свободные люди способны преодолеть самые страшные невзгоды, могут быть счастливы, смело строить свою жизнь и жизнь государства. Дух этого особого праздника учит нас тому, что, следуя за верой, мы можем преодолеть самую засушливую пустыню, самое могучее море и достичь Земли Обетованной. Искренне поздравляю евреев Литвы и всего мира с праздником Песах и желаю, чтобы торжественный Седер сопровождался радостью единения, а вера, любовь и надежда никогда не покидали Ваши сердца и Ваши дома. Chag Pesach sameach – веселого праздника Песах!» – говорится в поздравлении премьер-министра, пишет ru.Delfi.lt.

Сейм Литвы рассмотрит вопрос об увеличении со следующего года штрафов за незадекларированные ввозимые в Литву наличные деньги и о разрешении их конфискации

Процедуру предлагается ужесточить после увеличения потока наличных средств, перевозимых через границу с Россией и Беларусью. Во вторник Сейм принял к рассмотрению соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях и к Закону о налоговом администрировании. Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте пояснила, что процедура будет ужесточена, потому что поток наличных денег, перевозимых через границу с Россией и Беларусью (вероятно, похищенных с захваченных территорий Украины), значительно увеличился.

После критики о том, что в программе литовской литературы присутствуют русские авторы, Национальное агентство образования (NŠA) объявило, что отказывается от списка рекомендуемых произведений для школьников

Как сообщается на сайте агентства, NŠA отменяет список рекомендованных литературных произведений, опубликованных в январе, со ссылками на их цифровые источники, потому что он не оправдал ожиданий образовательного сообщества и других пользователей.

В понедельник портал lrytas.lt опубликовал критический анализ списка рекомендуемых книг эксперта по детской литературе, проведенный Кястутисом Урбой, по словам которого, в этом списке «беспрецедентное внимание к русской литературе». Он указал, что в опубликованном в январе списке он нашел книги русских писателей Федора Достоевского и Михаила Лермонтова. Эксперт также поднял вопрос о том, соответствуют ли отдельные произведения возрасту детей.

Руководитель NŠA Рута Красаускене, отвечая на критику эксперта, сказала, что в рекомендованном списке литературных произведений упоминаются четыре российских автора.

Банк Литвы 14 апреля проведет Национальный день финансовой грамотности

С 10 по 17 апреля на Лукишкской площади можно будет посетить своеобразную интерактивную колонну и получить значок воздушного змея (символ Дня финансовой грамотности). А с 14 апреля в Музее денег Банка Литвы в Вильнюсе (ул. Тоторю, 2/8), а также в здании Банка Литвы в Каунасе (ул. Maironio, 25) будет виртуально проводиться обучение финансовой грамотности. У всех желающих будет возможность не только узнать об истории денег и их значении в повседневной жизни, но и получить важные навыки из области финансовой грамотности. Для участия в этих мероприятиях необходима регистрация. Подробнее о Дне финансовой грамотности

Вильнюсский аэропорт изменил решение: туалеты в зале прилета останутся бесплатными

«На данном этапе принято решение не брать плату за пользование туалетом. В ближайшее время мы заново рассмотрим основные решения, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, партнеров, работающих в терминале, и встречающих их людей», – прокомментировал ситуацию порталу LRT.lt представитель Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

«Почта Литвы» сообщает об изменениях в графике работы в период пасхальных праздников

В праздничные дни будет работать только часть почтовых отделений в торговых центрах, остальные отделения будут закрыты. Услуги почтальона и курьера также в выходной день осуществляться не будут. Почтоматы LP EXPRESS будут работать, но посылки не будут доставляться в них и вывозиться. На странице «Почты Литвы» представлена ​​информация о режиме работы почтовых отделений в период с 8 по 10 апреля.

4 апреля Аяна Лолат, страдающая церебральным параличом, но усилием своей воли вставшая с инвалидной коляски, поделилась радостной новостью на своей странице в соцсети

Она поставила рекорд Гиннесса. Аяна преодолела самое большое расстояние, которое человек на костылях смог преодолеть за 10 часов, и прошла почти 15 киллометров. Для подтверждения рекорда потребовалось около полугода.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ