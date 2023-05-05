Естественные луга столицы, съемки фильма «Исчезнувший штетл», обновленная база вейкбординга в Судерве и другие новости

В Вильнюсе снова будут косить траву во всем городе, сообщил столичный муниципалитет

Естественные луга останутся примерно на десятой части территории города – в основном, возле улиц с интенсивным движением (Vakarinio aplinkkelio, Geležinio Vilko), на берегах Нериса, на незастроенных участках, а также в тех местах, которые пожелают оставить нескошенными проживающие там люди.

Трехсторонний совет договорился о повышении минимальной зарплаты с 2024 года до 924 евро «на бумаге»

А необлагаемый налогами размер (ННР) будет увеличен на 20%. Трехсторонний совет предлагает решить вопрос минимальной зарплаты как можно скорее, пишет ru.Delfi.lt.

Досрочное голосование на выборах мэра Висагинаса завершилось

Чтобы переизбрать мэра Висагинаса, жители Висагинаса могли заранее проголосовать во всех муниципалитетах страны. Однако в некоторых городах, по словам членов избирательных комиссий, не было ни одного избирателя. В Вильнюсе за три дня свою волю выразили всего несколько десятков человек. При этом у избирательных урн в Висагинском самоуправлении выстраиваются очереди. По словам председателя избирательной комиссии, выборы этого года отличаются высокой явкой по сравнению с предыдущими. Об этом пишет LRT.

В Литве нет безопасных районов с точки зрения распространенности болезней, передаваемых клещами

Об этом порталу LRT рассказала специалист Национального центра общественного здоровья Милда Жигутене. «По всей Литве регистрируются случаи клещевого энцефалита, и чувствовать себя в безопасности, гуляя по лесу или по паркам, нет возможности нигде. Да, только один процент клещей в среднем по Европе и, по нашим данным, в Литве, заражен вирусом клещевого энцефалита, но мы никогда не знаем, присосавшийся к нам клещ – из 99 процентов или из этого одного процента. Поэтому всем обязательно надо быть начеку, и есть очень хорошее профилактическое средство – это вакцина, которой всем жителям Литвы мы и желаем привиться», – сказала энтомолог.

В 2024 году в Шедуве откроет свои двери музей мирового уровня Dingęs Štetlas («Исчезнувший штетл»)

Он познакомит посетителей с историей, культурой, религией, фольклором и бытом евреев, проживавших в литовских городках. Важную часть экспозиции займет одноименный фильм в жанре восстановительной документалистики, который сейчас снимается в Вильнюсе. Фильм Dingęs Štetlas перенесет зрителей в городок Шедува в начала XX в. и расскажет историю одной еврейской семьи. В фильме можно будет увидеть гору Stalo, Вильнюсский университет и Вильнюсскую хоральную синагогу. В съемках, которые будут проходить до 7 мая, примет участие международная команда из 100 человек.

По словам экологов, в дельте Нямунаса, которую называют птичьим раем, начинается период миграции птиц

В связи с этим Шилутский туристический информационный центр призывает в эти выходные отметить начало туристического сезона и выбраться на природу, чтобы понаблюдать за птицами, которые возвращаются в наши края.

С 19 по 21 мая по всей Литве уже седьмой год подряд будет проходить акция Atviros dienos kaime («День открытых дверей в деревне»)

Цель акции – познакомить жителей и гостей нашей страны с фермами, усадьбами, музеями и другими объектами литовской деревни. Больше информации

В Судерве открылась обновленная база вейкбординга

Она была полностью отремонтирована, оснащена новейшей системой от мирового лидера в производстве этого оборудования Rixen и другими приспособлениями, которые порадуют маленьких и взрослых любителей активного отдыха на воде. Планируется, что спортбаза вейкбординга будет работать до середины октября, в зависимости от погодных условий, а начало следующего сезона состоится в апреле 2024 г.

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