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Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

Автор RADIO•R
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Отныне документ о виде на жительство (ВНЖ) можно будет получать в том отделении Департамента миграции, который укажет сам гражданин (бесплатно), или даже заказать доставку курьером (платно)

До 5 апреля такие документы выдавались только в том отделении, в котором подавалось заявление, например, о получении или продлении ВНЖ. Однако теперь Департамент миграции решил ввести дополнительные услуги. Для этого достаточно отметить в заявлении соответствующий пункт. Также департамент предлагает иностранцам доставку документов курьерской службой. Чтобы получить удостоверение о ВНЖ по указанному адресу, нужно будет заплатить 9,99 евро. В прошлом году иностранцам было выдано более 117 тысяч разрешений на временное проживание в Литве, а также еще более 16 тысяч удостоверений о продлении ВНЖ. Об этом рассказывает ru.Delfi.lt.

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

В пасхальные выходные пройдут не все платежи

На Пасху большая часть клиентов с проблемами не столкнется. Благодаря быстрым платежам перевод денег со счета в одном банке на счет в другом займет секунды. Однако клиенты, которые делают денежные переводы, должны обратить внимание на то, что 7–10 апреля они не будут осуществляться. Об этом предупредил Центробанк Литвы, пишет ru.Delfi.lt.

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

Главная избирательная комиссия определилась с датой выборов в Висагинасе

Повторный второй тур выборов мэра в Висагинасе состоится 7 мая.

С 1 сентября Regitra планирует реорганизацию своих подразделений по обслуживанию клиентов

Вильнюсский, Каунасский, Клайпедский, Паневежский, Шяуляйский и Алитусский филиалы будут объединены в региональные Восточный, Западный, Северный и Восточный центры обслуживания клиентов. Планируемые изменения не затронут непосредственно клиентов, но отразятся в изменении названий центров обслуживания клиентов и, как предполагается, – в улучшении обслуживания клиентов.

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

regitra.lt

Украинцы лучше всего оценивают Польшу, Великобританию, Литву, Эстонию, Латвию и Канаду

Хуже всего – Россию, Беларусь и Иран. Об этом заявил директор социологической службы Центра Razumkov Андрей Быченко, представляя результаты опроса общественного мнения. «Отвечая на вопрос, как они оценивают зарубежные страны, 94% участников опроса выразили положительное отношение к Польше, 91% – к Великобритании, 91% – к Литве, 90% – к Эстонии, 90% – к Латвии и 90% – к Канаде», – сообщил Быченко.

На крыше концертного зала Паланги появился огромный праздничный знак с цифрами 770

Мэр Паланги Шарунас Вайткус объявил об этом на своей странице в социальной сети:

«Эмблема 770-летия Паланги будет видна тем, кто путешествует по воздуху!»

Диаметр знака составляет 55 метров. Эта цифра видна и с высоты птичьего полета. Как сообщил мэр, туристам, прилетающим на самолете, еще в небе сообщают, что этот год для Паланги – особенный.

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

Nuotr. – Aldas Kazlauskas

Некоторые пляжи Паланги за последний год уменьшились вдвое

Это показали данные Агентства по охране окружающей среды. По данным отдела гидрологических исследований Агентства, хотя в Паланге не было очень сильных штормов, в одном месте ширина пляжа составила 40 метров, по сравнению с 80 метрами в предыдущем году. А пляжи в Мелнраге и Гируляе немного восстановились, по сравнению с прошлым годом.

4 апреля был 100-й день одиночного путешествия литовца Ауримаса Валуявичюса

Напомним, что он задался целью переплыть Атлантический океан, пишет ru.Delfi.lt. В одиночку, без посторонней помощи, он приближается к Северной Америке. Сейчас его путь пролегает через Бермудский треугольник.

«Пока я не встречаю животных – не было ни китов, ни дельфинов. Надеюсь, увижу их, когда буду ближе к островам. Позавчера я вошел в Бермудский треугольник. Весь мой оставшийся путь пройдет через него, будет интересно. Постараюсь не исчезнуть», – рассказал 4 апреля Ауримас Валуявичюс.

В этом году в Литве снова состоится конкурс «Дерево года 2023»

Этот конкурс проводится для того, чтобы собрать истории о самых особенных деревьях Европы и еще раз напомнить о том, как важны деревья для самобытности места и региона. Организатор конкурса – Lietuvos arboristikos centras. Заявки принимаются с 3 апреля до 31 мая. Дерево будет выбрано путем голосования. Список выбранных деревьев будет опубликован на странице arboristai.lt, а также в соцсетях и сми. Голосовать можно будет с 20 сентября по 19 октября. А «Дерево года 2023» будет объявлено 20 октября – в День дерева.

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

arboristai.lt

На Пасху жителей Паланги и гостей города встретит украшенная Margučių alėja (Аллея пасхальных яиц) на улице J. Basanavičiaus

А в первый день Пасхи всех будет ждать веселый «Фестиваль катания пасхальных яиц» Margučių ridenimo šventė в Швянтойи. Аллея Маргучяй в Паланге будет открыта для посетителей до 17 апреля.

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

Nuotr. – R. Kucevičiūtė

Уже несколько лет подряд жители Швекшны украшают Пасхальное дерево

А в этом году они были настроены еще более творчески, и украсили весь город. Так что Швекшна стала настоящим Пасхальным городом.

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

Švėkšnos naujienų informacija ir nuotraukos

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

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