Услуги по уходу на дому — без выходных, открытие лабораторного корпуса в VILNIUS TECH, ожидание открытия бассейна и другие новости

Минздрав расширяет услуги по уходу на дому: теперь они предоставляются по вечерам и в выходные дни

Теперь медицинские услуги на дому будут оказывать каждый день – с 8 до 20 часов. Указ министра здравоохранения предусматривает, что оказание услуг по уходу на дому у пациентов должно обеспечиваться в вечернее время, в выходные и праздничные дни. Также команды, посещающие пациентов, вскоре пополнятся еще одним специалистом – эрготерапевтом. Министерство здравоохранения напоминает, что направление для получения услуги по уходу на дому дает семейный врач пациента. Услуги по уходу на дому могут получить лица, которым в связи с изменившимся состоянием здоровья или функциональными нарушениями трудно полноценно функционировать в быту, а также люди, которые после дневных операций нуждаются в уходе.

Выяснили, что больше всего отвлекает водителей Литвы на дорогах

Репрезентативный опрос жителей Литвы, проведенный компанией Spinter Tyrimai по заказу страховой компании Gjensidige, показал, что наибольшая доля водителей — 28% — отвлекается во время движения на посторонние звуки. 22% отвлекаются во время вождения на болтовню попутчиков или шум детей в машине. 15% больше всего отвлекаются на звук мобильного телефона во время вождения, 10% — на действия своих домашних животных, а 7% — на посторонние запахи.

Представители банка Luminor на прошлой неделе сообщили о повышении цен на некоторые услуги, однако сейчас запланированные перемены отозваны

Сообщается, что такое решение было принято с учетом замечаний Центробанка Литвы.

«Такое решение было принято с учетом экономических вызовов, с которыми сталкиваются наши клиенты, и рекомендаций ЦБ. В ближайшее время будем информировать клиентов об этом решении», – указано в сообщении Luminor.

В прошлом году гражданам Литвы было выдано почти 720 тыс. личных документов

Это количество — самое высокое за последнее десятилетие, что следует из статистики, имеющейся в распоряжении Департамента миграции. Согласно пресс-релизу Департамента миграции, количество паспортов, выданных литовцам после начала войны в Украине, увеличилось рекордными темпами, поскольку этот документ включен в список основных предметов, которые рекомендуется иметь при себе во время эвакуации.

Посол Израиля Хадас Виттенберг-Сильверстейн призвала главу городка Немакщяй Расейнского района Литвы Ремигиюса Лаугалиса извиниться за свое высказывание о еврейском кладбище

И посольство, и общины литваков отреагировали на приведенную в издании Расейнского района Visuomenes balsas цитату руководителя города с его встречи с избирателями, когда он, как указано, сказал: «кто не проголосует за меня, может быть похоронен на еврейском кладбище». Сам Лаугалис на прошлой неделе заявил BNS, что его слова «вырваны из контекста». По его словам, он говорил о таких слухах, циркулирующих в окрестностях, но эта часть не упоминается ни в публикации, ни в видео в соцсетях.

Лаздинайский бассейн откроет свои двери для жителей и гостей Вильнюса в следующую среду, 15 февраля

Бассейн будет открыт в тот же день, с 17:00, для посетителей, которые захотят первыми искупаться в бассейне. С 20 февраля в бассейне также начнут тренироваться спортсмены из Столичного спортивного центра. Билеты для посетителей и долгосрочные абонементы в бассейн будут доступны для любителей плавания с 13 февраля. Одно дневное посещение (с 10 утра до 4 вечера) стоит 9 евро. Одно посещение на целый день обойдется в €15 с человека. Стоимость месячного членства составляет от 41 до 79 евро в зависимости от выбранного плана.

После результатов прошлогодних экзаменов по математике Министерство образования, науки и спорта разработало план решения проблемы

По словам министра образования, для достижения целей плана к 2027 году потребуется около 30 миллионов евро.

С 2023 года центры подготовки учителей совместно с другими высшими учебными заведениями и международными партнерами будут предлагать новые национальные программы подготовки без отрыва от работы по дидактике математики для учителей математики и начального образования. Для развития наиболее проблемных областей, таких как математическое мышление или статистическая грамотность, будут разработаны новые цифровые инструменты обучения и наборы заданий. Будут созданы видеоуроки для преподавания различных математических тем, таких как геометрия плоскости и твердого тела, векторы, тригонометрия и т.д. Некоторые из них будут сопровождаться сурдопереводом.

Обновление общей учебной программы по математике, которое будет реализовано с сентября 2023 года, позволит начать обучение математическому мышлению в начальных классах.

Увеличивается также количество часов, отведенных на изучение математики. Оно возрастет с нынешних 4 до 5 еженедельных уроков в 3-м классе с 2023-2024 учебного года. В 10-м классе также будет добавлен дополнительный урок математики.

Каунасский городской совет уравнял цены на детские сады для всех родителей, независимо от того, прописаны они в городе или за его пределами

Напомним, что в 2019 году городской совет Каунаса принял решение о том, что ежедневная плата за детский сад в размере 58 центов должна быть повышена до 9,2 евро. Детям из Каунаса компенсировали расходы, поэтому они продолжали платить 58 центов, но те, кто декларировал свое место проживания в Каунасском районе, должны были платить полную цену.

В Вильнюсском технологическом университете имени Гедиминаса, VILNIUS TECH, открылся лабораторный корпус факультетов механики, электроники и транспортной инженерии

На церемонии открытия ректор университета, проф. др. Ромуальдас Клюкас, порадовался тому, что в университете наконец появились помещения, которые станут лабораторией для создания инноваций, однако, обращаясь к сообществу VILNIUS TECH, отметил:

«Здание — это еще не все. Самое главное — это люди. Вы будете работать здесь, вы освоите эти просторы».

Завершается проектирование Манежа легкой атлетики в Жирмунай

Проект спортивного комплекса для легкоатлетов в данный момент передан на экспертизу, летом ожидается получение разрешения на строительство, а само здание может быть возведено в 2026 году. Легкоатлетический манеж будет строиться в Жирмунай, на площади 1,3 га рядом с Тускуленской усадьбой и Мемориальным комплексом жертв советского оккупационного режима.

Дисконтная программа сети Maxima меняет свою «одежку»

Старые дисконтные карты Ačiū не будут действительны с 1 марта, им на смену пришли современные бесконтактные карты. Старые карты уже поменяли больше 1 млн клиентов сети, а остальным стоит поспешить – осталось три недели.

В Вильнюсе после реконструкции официально открыто пожарно-спасательное депо

Несмотря на то, что 1-я бригада пожарно-спасательной службы, расположенная в Каролинишском микрорайоне Вильнюса, уже некоторое время трудится в реконструированном здании, во вторник состоялось официальное открытие реконструированного пожарно-спасательного депо. Проект реконструкции по заказу Имущественного банка обошелся примерно в 3 млн евро, говорится в пресс-релизе.

В этом году музыкальный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле 13 мая

Такое решение принял европейский вещатель EBU в связи с тем, что ситуация в Украине не позволяет безопасно организовать мероприятие. Литва выступит выступит во втором полуфинале Евровидения-2023. Также во втором полуфинале выступят: Армения, Кипр, Румыния, Дания, Бельгия, Исландия, Греция, Эстония, Албания, Австралия, Австрия, Сан-Марино, Словения, Грузия и Польша.

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