Рост цен на продукты, весенний субботник в Науйяместисе, очищенные от гаражей территории и другие новости

Литва – на втором месте в списке стран ЕС, где цены на продукты выросли больше всего

Об этом сообщает ru.Delfi.lt. В тройке “лидеров” – Венгрия, Литва и Словакия. Эстония по темпам роста цен на продукты питания находится на четвертом месте в Европе, чуть-чуть опережая Латвию, которая заняла пятую позицию. По всей Европе сильно подорожали молоко, сыр и яйца, а также масло и жир.

Департамент миграции возобновляет услугу выдачи паспортов в течение 5 рабочих дней

Воспользоваться ею можно будет с 11 апреля, сообщается в пресс-релизе. Государственная пошлина за услугу остается прежней – 57 евро.

Литовская полиция приобрела пассажирский фургон Mercedes-Benz Vito 116 CDI Tourer Pro A3

Он будет использоваться для патрулирования и на массовых мероприятях.

С нового учебного года учителя смогут принять участие в национальных программах повышения квалификации без отрыва от работы

По данным Министерства образования, науки и спорта, в первую очередь они будут предложены учителям математики и жизненных навыков, а также всем учителям, которые хотят повысить свою компетентность в области инклюзивного образования. Национальная квалификационная программа будет длиться от 135 до 270 часов, из которых от 30% до 50% будет приходиться на практику.

В следующую субботу (15 апреля) в 11 часов утра жителей столицы традиционно приглашают на весенний субботник в Науйямиестисе

Более 1500 кустарников будут высажены вдоль полуторакилометрового участка улицы T. Ševčenkos.

Во время католической Пасхи – уже с сегодняшнего дня, и до воскресенья – не будут совершаться обычные банковские переводы

Об этом напоминает Центробанк Литвы. Это связано с тем, что во многих католических странах Страстная пятница – также нерабочий день. При этом у большинства клиентов банков проблем не возникнет. Так называемые моментные переводы в праздничные дни можно будет совершать, как обычно, – т.е., в течение нескольких секунд. В этом случае, заполняя данные перевода, важно отметить, что совершается моментный перевод. Во время праздников будут совершаться и переводы между счетами внутри банка, а также приниматься оплата при помощи карточек в обычных и интернет-магазинах.

Перед Пасхой магазины готовятся к наплыву покупателей

И хотя очереди в эти дни могут быть длиннее обычного, позаботиться о продуктах на праздники все равно стоит заранее. В первый день Пасхи, воскресенье, большинство продуктовых магазинов и торговых центров будут закрыты, за исключением нескольких дежурных магазинов. На второй день праздника, в понедельник, часть магазинов будет работать по сокращенному графику, а остальные – в обычном режиме. График работы магазинов на Пасху.

Вильнюсский муниципалитет продолжает традицию, зародившуюся в пандемию, и приглашает подавать заявки на разрешения организовывать уличные кафе в открытых городских пространствах

В оставшиеся до лета месяцы для этой цели подготовлено еще 16 общественных пространств столицы. Они находятся возле рынка Malkų, возле ул. Bazilijonų и сквера на ул. Aušros Vartų, на пересечении ул. Bokšto и Latako, Lukiškių пл. и в других полюбившихся вильнюсцам и гостям столицы местах. Сейчас в Вильнюсе – около 400 уличных кафе. Свои заявки бары, рестораны и кафе могут подавать до 9 час. 17 апреля.

Вся подробная информация – на странице самоуправления.

Столичный муниципалитет сообщил, что в Вильнюсе после уборки металлических гаражей высвободилось под новое использование более 40 га государственной земли

На фото: территории ДО и ПОСЛЕ сноса гаражей

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