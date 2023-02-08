Помощь Турции и Сирии, повышение компенсации на детей, заявка на титул Зеленой столицы и другие новости

Вильнюсский горсовет принял решение об увеличении ежемесячной компенсации на детей, посещающих частные детские сады

Размер компенсации вырастет до 120 евро. Раньше он составлял 100 евро — ввести компенсации для семей, которые отправляют детей в частные детсады, было решено в 2015 году, когда решался вопрос нехватки мест в вильнюсских детских дошкольных заведениях.

Литва внесет свой вклад в помощь Турции и Сирии, пострадавшим от сильного землетрясения

Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. «Обычно в таких случаях мы всегда реагируем и оказываем помощь. Я думаю, что наши компетентные органы просто внесут предложение на рассмотрение заседания правительства и мы сформируем какой-то пакет помощи, потому что это действительно очень большая беда», — сказала премьер во вторник журналистам. После мощного землетрясения в Турции и Сирии, во время которого число жертв превысило 7,2 тыс. и продолжает расти, страны всего мира поспешили направить помощь и спасателей.

Вильнюс подаст заявку на то, чтобы стать Зеленой столицей Европы в 2025 году

Европейская комиссия присуждает такое звание за лидерство в семи областях, важных для качества жизни горожан — от качества воздуха или воды до биоразнообразия и адаптации к изменению климата. Как комментирует столичное самоуправление, титул Зеленой столицы придаст городу престиж и признание, что поможет Вильнюсу привлечь больше инвестиций и финансирования ЕС. Полученные средства можно будет направить, например, на строительство энергоэффективного жилья, развитие транспорта и других сфер, важных для качества городской жизни.

В столичном районе Пилайте планируется оборудовать новое общественное пространство

Оно появится недалеко от собора Šv. Juozapo и гимназии Pilaitė, только в прошлом году открывшей свои двери. Новое общественное пространство будет открыто для всех желающих – в сквере смогут отдыхать, встречаться и проводить мероприятия как прихожане собора, так и горожане, проживающие в ближайших окрестностях.

В последние дни в Вильнюсе распространяются слухи о серии нападений в некоторых районах города

Учителя в школах просят детей быть особенно осторожными и не ходить поодиночке. Однако в полиции города, куда RADIO•R обратилось с запросом, утверждают, что речь идет о разных преступлениях, подозреваемые задержаны. В частности, по данным полиции, в январе несколько женщин подверглись нападению. Подозреваемого оперативно удалось задержать, в данный момент он находится под стражей. Еще одно резонансное нападение на девушку, которую пытались ограбить, было совершено в Пашилайчяй. В полиции подчеркивают, что преступления в городе происходят, однако не фиксируют всплеска криминогенной обстановки. В каждом случае информация проверяется, подозреваемых активно ищут. Сотрудники полиции постоянно патрулируют город. В то же время полиция советует избегать в темное время суток малолюдных, неосвещенных и плохо освещенных мест. Если же кто-то стал свидетелем возможного преступления, то сообщать об этом следует как можно скорее. Это поможет задержать подозреваемых по горячим следам.

Как уже сообщалось, большинство стран Европейского Союза некоторое время сталкиваются с нехваткой антибактериальных препаратов

В частности — амоксициллина. Врачам рекомендуется проверять информацию на сайте Государственного управления по контролю за лекарственными средствами, прежде чем выписывать такие лекарства пациентам. Управление по контролю за лекарствами сообщает, что поставки следующих лекарственных средств на рынок Литвы временно прекращены: Doxycyclin, STADA, Panadol, Theraflu ND. Управление также сообщает, что поставки лекарства ZYVOXID на рынок Литвы прерваны. Остатки препарата на рынке страны в настоящее время распродаются.

Услуга JUDU и пассажирской транспортной компании LTG Link — совместный билет на поезд и городской общественный транспорт Вильнюса — вызвала большой интерес у жителей и гостей Вильнюса

Эту услугу начали предоставлять в декабре. За два месяца было продано 20 000 таких билетов.

В больнице Антакальниса начинается строительство операционного блока и реанимационного отделения

Тут будут оборудованы 10 современных операционных залов и новые отделения интенсивной терапии с 18 реанимационными койками. Также будет открыто новое отделение гемодиализа на 19 мест для диализных пациентов.

Украинская частная компания «Новая почта» с середины марта открывает первое отделение в Литве

Об этом сообщила пресс-служба компании. Отделение открывается в Вильнюсе по адресу ул. Žalgirio, 92. Это будет грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины посылки весом до 1000 кг.

Литовец Ауримас Валуявичюс пересекает Атлантический океан на одноместной весельной лодке

Он поделился новым видео и рассказал, когда доберется до середины пути. «Волны поднимаются до 3 м, немного в стороне идет дождь, не знаю, доберется до меня или нет. Сейчас скорость три узла – хорошая скорость, не знаю, сколько еще это продлится. 3 узла — это космос, почти 6 км/ч. Думаю, через дней 10 доберусь до середины пути», – рассказал путешественник. Напомним, что его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета Дарюса и Гиренаса, зафиксировать литовский, и побить мировой рекорд.

19 февраля в 14 часов на Театральной площади Клайпеды пройдет шумный праздник — Ужгавенес

Посетителей ждет сытная и вкусная ярмарка с главными блюдами Ужгавенес — блинами и шупеняй. Ряженые люди пригласят принять участие в праздничных играх и развивающих занятиях.

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