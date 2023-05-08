Встреча президента Литвы с путешественником, открытая музыкальная площадка столицы, мошенники, прикрывающиеся именем «Почты Литвы», и другие новости

Сегодня состоялась встреча президента Литвы Гитанаса Науседы с путешественником Ауримасом Валуявичюсом – третьим человеком в мире, пересекшим Атлантический океан

Поездка на одноместной весельной лодке «Литуаника» длилась 121 день. По словам президента, поездка А. Валуявичюса объединила литовцев во всем мире – они наблюдали за путешественником, болели за него и преодолевали Атлантику вместе с ним.

«Удивительно, как спокойно и скромно Ауримас рассказывает о вызове и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Я думаю, что путь, проделанный Ауримасом, – это не только доказательство его упорства и решимости, но и символ того, что «Литуаника» пересекла Атлантику, напоминая нам о великих достижениях, успехах нашего народа и вызовах, с которыми доводилось сталкиваться», – сказал глава государства.

Ауримас Валуявичюс вернулся в Литву в воскресенье. В полдень самолет с путешественником приземлился в вильнюсском аэропорту. Встречать Валуявичюса собралась группа поклонников в футболках с приветственными надписями, с литовскими флагами и цветами. Искатель приключений преодолел на весельной лодке 8 000 километров, его путешествие длилось 120 дней 14 часов 48 минут. Ауримас планировал пересечь Атлантику за 110 дней и тем самым побить мировой рекорд, но из-за неблагоприятных погодных условий сделать это ему не удалось. Тем не менее, он стал третьим человеком в мире, пересекшим Атлантический океан от материковой части Испании до материковой части Северной Америки.

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Начинается ремонт на ул. Pylimo, (от ул. Šv. Stepono до ул. Kalinausko).



Продолжаются работы на улицах Kauno, A. Tumėno, Santariškių, A. Goštauto.



Продолжается ремонт тротуаров на улицах Giedraičių, Pušų, Rinktinės, пр. Konstitucijos, A. Vivulskio.



Проводится также ремонт и техническое обслуживание колодцев и резервуаров дождевой воды.



Продолжается очистка и уборка улиц.



Идет интенсивная подготовка столичных пляжей к открытию сезона, который состоится 1 июня. Сейчас на пляжи завозится песок.



Проводится также много других важных для города работ. Подробнее узнать о них можно по ссылке.

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